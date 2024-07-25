離岸人民幣飆近600點子逼7.2關　分析︰日圓大漲後空軍加速平倉

離岸人民幣兌美元盤中一度漲逾600點，最新報7.2090，漲573點。

官方開出的人民幣中間價今日﹙25日﹚報7.1321兌一美元，較上個交易日升37點子，見近一周高位。

日元兌美元匯率一度大漲近1%，現所謂的「拆倉潮」，有分折指，人民幣空頭在日圓大漲後也加速平倉 。法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊向《彭博》表示，日圓息差交易大規模平倉後開始帶動人民幣上行，「考慮到今年以來用人民幣和日圓作為融資貨幣進行的息差交易倉位較大，預計後期人民幣還有更多反彈空間。」

留心7月末政治局會議

她又稱，今年以來中國企業出口的匯率套保較少，這意味著人民幣反彈帶來的補套保會帶來更多的升值動力，尤其是考慮到中資海外上市企業的分紅季購匯將於8月中旬減弱。

另外，王菊指，從外匯政策視角來看，預計中國央行會利用聯儲會降息的時間窗口，來收窄即期匯率與中間價的差異，並為應對後期美國可能於2025年對中國提高出口關稅做出準備。「若人民幣於下半年回升至7-7.1元範圍，則明年美國即使對華加徵60%的關稅，人民幣匯率也僅需貶值7.5元一線，這一幅度對於亞洲及新興市場貨幣而言都可以接受。」

另外，她指，若7月末政治局會議做出更多財政或房地產方面的支持政策，則人民幣進一步反彈的可能性將會繼續提高。