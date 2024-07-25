金蝶以港為「橋頭堡」助中企出海　服務逾3000企業　規模續增長

軟件開發公司金蝶（0268）香港總經理何衛喜指，視本港為「橋頭堡」，希望在當下支撐出海業務，公司現下正處於從ERP（全球企業資源規劃）向企業雲服務的轉型階段。公司品牌與市場部總經理王一博補充稱，除卻服務好本地企業，更希望藉此影響東南亞市場，認為中企出海是新態勢。



公司目前服務超過3000位香港客戶，當中40%有中資背景，而港資與外資就各自佔比30%左右。金蝶指，其在本地服務的客群主要為金融、零售兩大行業，且主要服務中大型企業。



助中企出海謀新增長 將夥Amazon擴充新加坡國際數據中心

金蝶表示，受地緣因素、匯率以及成本等因素疊加，中企出海謀新增長，已類似與80年代日本企業出海走一樣的路，因此對比環球其他供應商，其更加了解出海的中資企業，也可提供更匹配內地法規與管理模式要求的服務，且中企出海也對因金融等世道轉弱，有所彌補。

公司也坦言，在底層的大模型上，是與百度（9888）、騰訊（0700）、微軟Microsoft以及月之暗面等大模型廠商合作。目前出海業務主要及集中在新加坡市場，稱下半年還會擴充新加坡的國際數據中心，且會與亞馬遜Amazon旗下AWS合作。

金蝶目前服務超過3000位香港客戶，當中40%約為中資企業，而港資與外資就各自佔比30%左右。（資料圖片）

金融零售低迷反令企業轉型 客戶規模增長

公司今年5月新推出AI管理助手Cosmic，金蝶介紹指，其先訓練垂直領域能力，再逐步細分行業，尤其是在財務產品中，運用廣泛。不過公司也直言，在內地運用較為廣泛的例如電子發票等財務應用，在港就並不適用，因為本港會計準則很有彈性，各個公司的兼容性不同，因此在本地運用較為廣泛的還是智能文檔功能。據介紹，目前與其合作的港企包括南豐集團、新鴻基地產、中電等。

儘管本地兩大主要客群金融、零售世道不似此前，但疫情後，經營環境的困難反而提醒企業加快數字化轉型，尋找第二增長曲線，因此公司客戶規模仍然增長。

金蝶香港總經理何衛喜（左二），品牌與市場部總經理王一博（左一），均稱視本港為「橋頭堡」，希望在當下支撐出海業務。

冀成為最值得託付的企業服務平台

金蝶展望時稱，希望由生成式AI的大模型，逐步技術加碼，在今年形成大模型+AI Agent佈局，通過思考、規劃等解決複雜問題，而在2026年可以融合大灣區，深耕區域合作，希望可以成為最值得託付的企業服務平台。

此外談及在資本市場是否有其他動作，金蝶表示是強調研發的產品型公司，研發投入約有25%，認為提質增效，令產品領先更重要。