保監局委任經理接管泰禾人壽　為香港首案　保單持有人不受影響

保監局今天根據《保險業條例 》（ 第 41 章）第 35（ 2）（ b） 條賦予的權力 ，委任德勤•關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒及德勤咨詢（香港）的鄭文龍為共同 及 各 別 經 理 ， 全面接管泰禾人壽保險的所有事務及資產。



保監局發言人表示，保監局自2020年年中開始，向泰禾人壽施加一連串監管措施 ，以保障保單持有人， 同時促請公司管理團隊及主要股東尋求切實可行方案，以修復其違規向 關連公司作出投資後所導致的問題。」

發言人補充 ：「 2023年 8 月，保監局根據 《 保險業條例 》（ 第 41 章 ）第 35（ 2）（ a） 條委任顧問 向泰禾人壽提供建議及指導，然而公司至今仍未能提交 2022 年度及 2023 年度的經審核財務報表 ，亦未能兌現引入新策略投資者 的承諾 ，其企業管治 問題也有待改善 ，加上泰禾人壽的主要股東正涉及多宗被追討債務的法律訴訟，故此有必 要委任經理，以保單持有人的最佳利益為依歸 ，儘快核實泰禾人壽的最新財務狀況及償付能力，維護公司資產，並尋求最佳的公司恢復方案。

保監局早前已向泰禾人壽施加資產分隔措施，強化公司履行保單責任的能力 。希望提醒公眾，由於人壽保單一般年期較長 保單持有人應仔細評估自身情況，切勿倉卒作出決定。同時指出所有由泰禾人壽發出的保單均不受影響。經理會負責維持泰禾人壽的業務全面 正常運作，包括客戶服 務 、收取保費及處理理賠等 。