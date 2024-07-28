賀錦麗幾篤定獲唯一提名　老人政治突變為新舊世代對決｜伽羅華

拜登退選，原本由老人政治之爭突然轉為新舊世代的對決，最新民調顯示，賀錦麗（Kamala Harris）支持度與特朗普已互有領先，選舉形勢驟變，對美國貨幣政策、美股美債及環球經濟有深遠影響，說上周美股過山車的表現，受選情影響亦非毫無根據。



目前賀錦麗已掃清障礙，幾乎獲得所有黨內大老如奧巴馬夫婦、佩洛茜、克林頓夫婦，和多位有位挑戰她的黨人支持，面對高度團結的共和黨及強勢的特朗普，民主黨在確認候選人方面已沒太多時間折騰，雖然民主黨黨代表大會在8月中舉行，受俄亥俄州新修訂的舉選法，民主黨最快要在8月7日前提交正副總統的提名，確認賀錦麗的總統候人資格，否則可能失去關鍵的俄州選舉人票。

無論如何，民主黨內已迅速凝聚對新人的支持，早前杯葛拜登停止捐款的大金主，亦馬上重開水喉，原本為拜登助選的基金只剩9,000萬美元，但很快已獲近億美元捐款，支持賀錦麗的Super PAC，亦突然得到1.5億美元捐款！

拜登退選，賀錦麗幾篤定獲唯一提名。（REUTERS／資料圖片）

搖擺州凱利成賀競選拍檔大熱

有人批評，民主黨初選的1,400票是投向拜登與賀錦麗的組合，現時支持票偷龍轉鳳轉移至賀錦麗一人身上，雖有違政治倫理，但觀乎黨內極速押注在賀錦麗身上，相信相關挑戰對賀錦麗的提名影響有限，目前賀錦麗需要盡快確定選舉拍檔，據《紐約時報》稱，現任亞利桑那州的參議員凱利（Mark Kelly）成為賀的副總統大熱之選。

59歲的賀錦麗是印裔非裔移民第二代，2016年她以加州州檢察長身份成功當選聯邦參議員，作為少數族裔的成功女性。按照美國選民的普遍心態，她最好選擇一位白人男性作競選拍擋，而且從政經驗豐富，最佳的是來自搖擺州的黨內悍將，凱利無疑是最優選。

凱利現年60歲，自2020年以來一直擔任亞利桑那州參議員，他與前眾議員加比·吉福茲（Gabby Giffords）結婚，夫婦兩人代表著一個關鍵的戰場州。作為邊境州的民主黨人，他在移民問題上擁有更多發言權，正好彌補賀錦麗的短板，她一直遭共和黨人譏諷在邊境問題的不作為。

民調顯示，原本一班對票投拜登裹足不前的年輕人、黑人和拉丁裔選民有可能轉向支持賀錦麗，相信特朗普競選策略已由團結全美，轉移先集中鞏固本身基本盤，再徐圖爭取中間選民的支持，而賀錦麗也理應如此，先凝聚反特朗普的力量，盡可能包攬所有支持拜登的中間選票。

特朗普重提爭議話題。（Reuters／資料圖片）

特朗普重提爭議話題 凝聚保守派力量

近日以色列總理內塔尼亞胡訪美，有人將美國國旗換上巴勒斯坦旗，以此褻瀆國旗表達抗議聲音，特朗普揚言上任後要推動國會立法，將焚燒國旗的人關進監獄一年，隨後眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）帶領一班共和黨議員重新將美國國旗掛上，特朗普重提這個老掉牙的話題，約翰遜則配合做這場秀，衝著反猶示威者而來，擺明是向自由派挑戰，凝聚保守派的力量。

在美國何時減息以及AI概念能否為企業帶來實惠的主旋律下，美股上周繼續輪動，估值昂貴的科技股遭到拋售，資金流向製造業及能源等其他板塊，輪動也可以說是市場因應特朗普當選機會上升而先行減磅，因他一向反全球化和反壟斷，對大科技股不利。

按全周計，納指跌2.08%，報17,357，道指則升0.75%，穩企於四萬點關樓上，報40,589，帶動道指升勢的是工業股3M，公司第二季業績好過預期，收市升23%，是公司1972年以來的最佳單日表現，標指跌0.83%至5,459，距離首個支持位5,270仍游刃有餘，意味後市暴跌的可能性不大。

科技股調整後暴跌機會減弱。（資料圖片）

科技股調整後暴跌機會減弱

影響美聯儲減息的兩大因素是通脹和失業率，其中美國個人消費支出（PCE）物價指數最為FOMC成員在意。剛公布的6月PCE基本上符市場預期，按年計，PCE通脹年率一如預期從2.6%降至2.5%，但核心PCE通脹穩定在2.6%，未能降至如預期的2.5%。從FedWatch數據顯示，PCE最新數據公布後，市場認為9月減息機率會達100%，即是減0.25厘的機率為88%，一次過減息0.5厘的機率上升至12%。

美國第二季經濟增長（GDP）大超預期，達到年化增長率2.8%。在借貸成本非輕，但需求依然強勁下，顯示經濟軟著陸機會大。另方面，個人薪資增幅放緩，油價與樓價升幅亦有放慢趨勢，反映通脹受控，之前市場對所謂滯脹的擔憂已經減退，於是有7月或9月應該減息的討論。

聯儲局前成員達德利（William Dudley）一直鼓吹加息以壓制通脹，但他的鷹派立場於今年中出現180度改變，甚至於近日大力鼓吹美聯儲應立即7月減息。達德利在2009年至2018年擔任紐約聯儲行長，此前在高盛工作了近20年，最後擔任高盛首席美國經濟學家，值得留意他亦自己亦登記為民主黨黨員。

市場有一股勢力希望聯儲局於10月大選前減息。（Reuters／資料圖片）

達德利立場急轉鴿 遭大摩打臉

在6月29日的一篇彭博專欄文章中，達德利警告10年期國債收益率，可能升至金融海嘯時的高水平。他的說法翌日即遭到摩根士丹利的策略分析團隊發報告反駁，指國債收益率不會暴漲，反而走勢向下，而近日10年期國債收益率走勢也確如大摩預測脗合。

達德利對利率政策的立場由鷹急轉鴿，反映市場有一股勢力希望聯儲局於10月大選前減息，綜合美國現時經濟情況、特別是通脹及失業率數據，減息與不減息都可以羅列一大堆理由，9月議息正處於可減也可不減的微妙境況，結果這個決定難免不受選情所影響，目前最難作出這個決定的，當然是現任美聯儲主席鮑威爾。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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