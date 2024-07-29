ATMXJ全面上揚　友邦及滙豐升逾1%　港股全日升217點

美國股市於上周五（26日）全面上揚，其中道指升654點，報40589點，標指升59點，收市報5459點，納指升176點，報17357點。亞太區股市方面，今日（29日）日本股市早段升逾千點，重上38000點，韓股早段升逾1.5%。匯市方面，美元兌日圓變化不大，英鎊兌美元升0.1%。



【16:35】港股高收惟全日成交不足850億元

港股高收並收復17200點，不過成交額不足850億元。恒指收市報17238點，升217點，國指升69點，報6080點，科指升22點，報3466點，成交額為847億元。

科技股今日普遍上揚，阿里（9988）升4.7%，美團（3690）升0.7%，小米（1810）升2.8%，京東（9618）升1.4%，騰訊（0700）升1.1%。

汽車股亦上揚，蔚來（9866）升3.1%，小鵬（9868）升0.9%，理想汽車（2015）跌1.1%，比亞迪（1211）跌1.7%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌0.5%，潤啤（0291）跌3.6%，蒙牛乳業（2319）跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.6%，友邦（1299）升1.5%，港交所（0388）升0.9%。

內險股方面，平保（2318）升0.9%，國壽（2628）升0.7%。

【15:09】深成指數低收

內地股市表現疲弱，上證收市報2891點，升不足1點，深成收市報8514點，跌82點，滬深300指數收市報3390點，跌18點，創業板指數收市報1635點，跌23點。

港股方面，恒指最新報17274點，升253點。

【14:19】港股升274點

港股升幅午後略為收窄，恒指最新報17295點，升274點，國指升95點，報6106點，科指升37點，報3481點。

阿里（9988）升5.5%，中升（0881）升4.6%，中海油（0883）升4%，小米（1810）升3.1%。

【12:24】港股半日升300點

港股半日揚逾300點，當中科技股表現突出並成為今早大市上升動力。

恒指中午收市報17331點，升309點，國指升109點，報6120點，科指升61點，報3505點，成交額為455.8億元。

科技股表現理想，阿里（9988）升5.3%，騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）升2%，小米（3690）升4.3%，京東（9618）升2.3%。

消費股方面，農夫山泉（9633）曾失守30元，中午收市報30.55元，無升跌，潤啤（0291）跌2.4%，蒙牛（2319）升0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.2%，蔚來（9866）升3.1%，小鵬（9868）升2%，比亞迪（1211）跌1.4%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.8%，潤地（1109）升1.3%，中海外（0688）升1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）均升2.2%，港交所（0388）升1.6%。

【11:14】港股升幅擴大至228點

港股升幅擴大，恒指最新報17249點，升228點，國指升73點，報6083點，科指升28點，報3472點。

阿里（9988）升4.4%，小米（1810）升2.6%，京東（9618）升1.9%，百度（9888）升1.6%。

內險股方面，平保（2318）升1.8%，國壽（2628）升1.7%。

油股上揚，中海油（0883）升2.8%，中石化（0386）升1.6%。

【10:08】港股維持逾百點升幅

港股維持逾百點升幅，恒指最新報17165點，升144點，國指升43點，報6054點，科指升13點，報3457點。

阿里（9988）升3.8%，小米（1810）升2.7%。

領展（0823）升2.2%。

【09:25】港股高開175點

恒指高開175點，最新報17186點，國指最新報6074點，高開64點，科指最新報3491點，高開48點。

中資電訊股今早走勢個別，聯通（0762）低開0.9%，中移動（0941）高開0.3%，中電信（0728）低開0.2%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開3.7%，理想汽車（2015）高開0.4%，小鵬（9868）高開3.4%，比亞迪（1211）高開1%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.3%﹑騰訊（0700）高開1.5%﹑小米（1810）高開1.6%﹑美團（3690）高開1.6%，京東（9618）高開2%。

金融股方面，將於周三公布業績的滙豐（0005）開0.9%，友邦（1299）高開1.4%﹑港交所（0388）高開1.3%。