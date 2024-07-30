港股險守萬七點　恒隆地產削派息瀉逾11%　渣打逆市飆半成

美國股市於周一（29日）走勢個別，道指跌49點，報40539點，標普指數升4點，報5463點，納指升12點，報17370點。亞太區股市方面，日股今日（30日）早段跌逾200點，韓股跌約1%。匯市方面，歐元及英鎊兌美元輕微轉弱，美元兌日圓續於154左右徘徊。商品市場方面，油價早段跌約0.2%，現貨金跌0.1%。



【16:42】港股全日跌235點

亞太區股市處於弱勢，港股亦受到波及，全日跌235點，收市報17002點，國指跌93點，報5986點，科指跌3414點，跌52點，成交額為899億元。

地產股今日紛紛下挫，其中已於中午公布中期業績的恒隆（0101）瀉11.7%，為全日表現最差藍籌股，新世界（0017）跌4.1%，新地（0016）跌4%，長實（1113）跌2.5%，信和（0083）跌0.3%。

能源股方面，中海油（0883）跌3.3%，中石油（0857）跌3.2%。

科技受方面，阿里（9988）跌0.5%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌1.8%，小米（1810）跌3%，京東（9618）跌1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，港交所（0388）跌1.5%，友邦（1299）升0.3%，渣打（2888）逆市升4.9%。

【15:05】恒指最新跌235點

內地股市普遍低收，上證收市報2879點，跌12點，深成指數收市報8468點，跌46點，滬深300指數收市報3369點，跌21點，創業板指數收市報1630點，跌4點。

港股方面，恒指跌235點，最新報17002點。

【14:13】港股再失守萬七點

港股跌幅進一步擴大，最新報16992點，跌245點，國指跌102點，報5978點，科指跌56點，報3409點。

恒隆地產（0101）跌幅擴大至13.9%，報5.5元。

蒙牛（2319）跌6.5%，舜宇（2382）跌4.6%，信義光能（0968）跌3.9%。

【13:20】恒指跌逾200點

港股跌幅在午後略為擴大，恒指最新報17026點，跌211點，國指跌93點，報5986點，科指跌3411點，跌55點。

恒隆地產（0101）已於中午公布業績，股價跌幅擴大，最新跌8.5%，報5.85元，蒙牛（2319）跌7.1%。

【12:14】港股半日跌近200點

港股今早曾再次跌穿萬七點，中午收市報17038點，跌199點，國指跌84點，報5996點，科指跌47點，報3419點，成交額為453.6億元。

科技股今早表現疲弱，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）跌1.8%，小米（1810）跌2.5%，京東（9618）跌1.4%，阿里（9988）升0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.7%，蔚來（9866）跌3.6%，小鵬（9868）跌3.7%，比亞迪（1211）跌3.3%。

消費股方面，農夫山泉（9633）再次跌穿30元，中午收市報29.7元，蒙牛（2319）瀉7%，報12.56元，成交額縮至494.27億元。潤啤（0291）跌1.9%，報23.35元。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.4%，渣打（2888）跌1.9%。

【10:12】港股再跌穿萬七點

港股曾失守17000點，最新報17012點，跌226點，國指跌92點，報5988點，科指跌43點，報3422點。

蒙牛（2319）挫5.6%，中國宏橋（1378）跌3.8%，阿里健康（0241）跌3.4%。

【09:49】港股跌幅擴大至173點

港股跌勢加劇，恒指最新報17064點，跌173點，國指跌72點，報6008點，科指跌32點，報3433點。

蒙牛（2319）跌3.6%，潤地（1109）跌3.4%，信義光能（0968）跌2.5%，中海油（0883）跌2.4%。

藥明系逆市上揚，藥明康德（2359）升6.3%，藥明生物（2269）升3.6%。

【09:25】港股高開43點

恒指低開43點，最新報17194點，國指低開15點，最新報6065點，科指最新報3464點，低開1點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）高開0.1%﹑騰訊（0700）低開0.8%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）低開0.7%﹑京東（9618）低開0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開0.6%﹑蔚來（9866）低開0.6%﹑理想汽車（2015）高開1.5%﹑比亞迪（1211）低開0.6%。

金融股方面，渣打（2888）今午公布中期業績，低開0.4%﹑將於明日公布業績的滙豐（0005）低開0.7%﹑友邦（1299）平開﹑港交所（0388）平開。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）低開1.1%﹑中海外（0688）低開0.8%。

消費股方面，農夫山泉（9633）平開﹑潤啤（0291）平開﹑蒙牛（2319）低開1.3%。