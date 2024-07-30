中共中央政治局會議｜因地制宜發展新質生產力　全面深化改革

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。中共總書記習近平主持會議。



會議強調，下半年改革發展穩定任務很重，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，不斷增強新動能新優勢，增強經營主體活力，穩定市場預期，增強社會信心，增強經濟持續回升向好態勢，切實保障及改善民生，保持社會穩定，堅定不移完成全年經濟與社會發展目標任務。

會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆週期調節，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。要加速專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。

優先財政支出結構

要優化財政支出結構，兜牢「三保」底線。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。要實際增強宏觀政策取向一致性，形成各方面共同推動高質量發展的強大合力。要繼續發揮好經濟大省挑大樑作用。

會議強調，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。要進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。

會議指出，要培育壯大新興產業和未來產業。要大力推動高水平科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，推動傳統產業轉型升級。要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。要強化產業自律，防止「內捲式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效率產能退出渠道。

推動高水平對外開放

會議指出，要推動高水平對外開放，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步擴大製度型開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，促進利用外資穩定回升。要積極培育外貿發展新動能，拓展中間品貿易、綠色貿易。要紮實推進高質量共建「一帶一路」。

會議強調，要持續防範化解重點領域風險。要落實促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。要完善落實地方一攬子化債方案，創造條件加速化解地方融資平台債務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。

大力糾治形式主義

會議還指出，形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，必須大力堅決糾治。基層是貫徹黨中央決策部署的「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。中央書記處要持之以恆抓住不放，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制要定期督促檢查，中央和國家機關各部門、各省級黨委和政府在安排部署工作時要實事求是，省以下各級黨委要履行好主體責任，各級紀檢監察機關要強化監督執行。