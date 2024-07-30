渣打料美國年底前減息兩次　未來3年望回饋股東逾50億美元

渣打（2888）主席韋浩思（José Viñals）表示，預計年尾前美國聯儲局將會減息兩次，分別在9月及11月，明年則將有4次減息。



渣打國際業務總裁洪丕正表示，減息環境對於銀行有不同方面的影響，包括存款利率會有所改變，但有助借貸需求的回升，並提升投資誘因及財富管理需求，令減息負面影響有所抵銷。而渣打利息及非利息收入分佈屬於平均，相信減息影響有限。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，減息環境對於經濟會帶來支持，預計減息後的貸款需求，會較上半年有所改善。

至於派息及回購政策，中期派息增加至每股9美仙，並宣布回購15億美元。洪丕正表示，若業績持續強勁，未來3年或向股東回饋股東多於50億美元。

內房債風險敞口減至22億美元

內房債方面，他表示，目前相關風險敞口已由2022年41億美元，減少至今年的22億美元，對於相關不良貸款已作出逾90%的撥備，認為已是足夠。內房市場預計不會短時間內反彈，因仍需時消化過剩的供應，不過，相信最壞的時間已過，再度因此提升撥備的機會，相信不大。

虛擬銀行Mox Bank 業務方面，禤惠儀表示，仍維持今年實現收支平衡的目標，目前客戶數量達60萬，借貸及資產素質屬於正常。