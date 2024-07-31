微軟上季盈利增近一成　惟Azure雲服務遜預期　盤後一度暴瀉8%

微軟Microsoft（美：MSFT）公佈上財季業績，期內淨利潤按年升9.8%，至220.4億美元；收入則按年升15%至647.3億美元，略勝預期。



不過，包括Azure在內的智能雲收入遜預期，累盤後股價一度暴瀉8%，現跌幅收窄，收挫約2.8%，報411.3美元。



Azure雲服務收入遜預期

具體而言，上季智能雲收入錄得285.2億元，按年升19%，較預期的286.8億美元為低。智能雲業務中，Azure和其他雲服務的收入按年增長29%，也較此前31%的增速放緩，也不及分析師預期。

此外，包括Office軟件在內的生產力與商業處理業務收入為203.2億美元，按年升11%；個人電腦業務收入為159.0億元，按年升14%。

微軟期內淨利潤按年升9.8%，至220.4億美元。（Reuters）

向僱員派一次性現金獎勵 最高達年度獎金25%

員工政策方面，微軟向僱員派發一次性與表現掛鈎的現金獎勵，最高金額相當於年度獎金的25%。公司人力資源總監Kathleen Hogan表示，高級主管及以下職級的時薪與月薪職員，將有資格獲得此項獎勵，初級僱員的獎金最多相當於花紅的25%，高級主管則可得到10%。