恒生半年多賺3%　派中期息1.2元　承壓樓市不良貸款比率升至5.32%

恒生（0011）放榜中期業績，期內除稅前溢利按年上升3%，至113.07億元，淨利息收入按年增長2%，至154.83億元，淨利息收益率擴闊20個基點，報2.29%。股東應得溢利增長0.67%，為98.93億元，每股盈利增長1%，為每股5.04 元。



公司董事會宣佈派發第二次中期股息每股1.2元，上半年每股派息合共為2.4元，高於去年同期9%。 計及於二季公布的30億股份回購計劃，回饋股東之總額已經達至76億元，較去年同期增加80%。



該行淨利息收入按年增長 2%，非利息收入按年增4%，零售投資基金費用收入按年增長 20%，保險服務亦都增16%。

新增富裕客戶數目按年上升 147%，新開立的私人銀行戶口亦增長15%，內地客戶的新開戶數目按年增加166%。

不良貸款比率升至5.32% 受樓市壓力

恒生續指，會繼續支持商業房地產行業的發展，地產行業乃本港經濟的重要支柱，多年來經歷了多個經濟周期，展現出韌性，儘管高息環境為部分香港商業房地產客戶帶來資金流的壓力。

而由於香港商業房地產貸款組合評級下調，其表示，不良貸款比率無可避免地有所增加，上升至5.32%。但由於當中大約三分之二貸款都有抵押品，因此對財務表現影響不大。

同時，由於該行中國內地商業房地產的風險承擔持續改善，預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少22%至15億元。截至6月底，總減值貸款對總客戶貸款比率為5.32%，而去年底則為2.83%。