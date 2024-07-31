新世界︰11 SKIES內兒童職業體驗樂園試業

新世界（00017）旗下K11集團宣布，位於香港國際機場航天城的全港首個旅遊娛樂地標11 SKIES，首階段親子娛樂設施將於明年第二季陸續開放；當中，大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園由現在起至9月初試營運。

設於11 SKIES的KidZania Hong Kong香港趣志家樓高3層，與近30個國際及本地知名品牌合作，創造近70個逼真職業角色體驗，包括七大「香港獨家」創意體驗，如KidZania在大中華區內首間財富管理中心、首間5G智慧城市科技工作坊、首間推廣兒童運動健康的綜合體育館、中式糕點烘焙坊等。

新世界指出，是次KidZania Hong Kong香港趣志家試營運，開放逾30個職業角色體驗，僅邀請項目相關企業參加；目的是收集企業對項目的意見和建議，用以提升營運質素，未來為顧客提供最佳體驗，並不對公眾開放。

11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，其中3幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，首階段娛樂設施將於明年第二季陸續開放，零售、餐飲及專業服務則會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。