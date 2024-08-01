百威第二季少賺8.6%至2.54億美元　惡劣天氣致內地市場收入挫

百威亞太（1876）公布截至今年6月底第二季業績，股權持有人應佔溢利為2.54億元（美元‧下同），按年跌8.6%，百威亞太區股權持有應佔正常化溢利為2.55億元，按年跌8.6%。



季內收入按年跌7.8%至17.56億元，毛利跌6.8%至9.05億元，正常化EBITDA為5.28億元，按年跌6.2%。

公司又指出上半年股權持有人應佔溢利5.4億元，按年跌5.9%，股權持有人應佔正常化溢利5.5億元，跌4.7%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利11億元，不派息。

期內，百威亞太總銷量減少6.2%至46.6億升啤酒，導致收入減少4.3%至近34億美元，主因中國營收下降。受亞太地區東部的收入管理措施以及中國及印度的持續高端化推動，每百升收入增長2%。若單計第二季，總銷量及收入分別減少7.3%及7.8%，每百升收入持平。

韓國市場上季收入錄雙位數增長

內地業務方面，百威亞太表示於第二季度受行業表現放緩、對應2023年第二季度渠道重新開放的高基數及業務範圍的重要區域受惡劣天氣影響，銷量減少10.3%。收入下降15.2%，每百升收入下降5.4%，原因是廣東省及福建省的強降雨所致，而其大部分高端業務的區域範圍集中於此。

至於韓國因持續通過產品組合的優勢引領品類增長，第二季度銷量呈中單位數上升，而收入呈高雙位數增長；印度於第二季度及上半年，高端及超高端產品組合均實現雙位數增長。

展望下半年，將持續專注於執行其戰略，並繼續投資於品牌和實力，以推動長期增長。