內地首7月百強房企銷售額按年挫40% 千億房企10家變6家
撰文：黃捷
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中指研究院發布《2024年1-7月中國房地產企業銷售業績排行榜》，顯示今年首7月TOP100房企銷售總額為23,909.4億元(人民幣．下同)，按年下降40.1%，降幅較上月收窄1.5個百分點。1-7月銷售總額超千億房企6家，較去年同期減少4家；百億房企51家，較去年同期減少34家。
從單月數據來看，7月TOP100房企銷售額按年下降19.4%，按月降低35.2%。
首7月銷售總額超千億房企6家，較去年同期減少4家，百億房企51家，較去年同期減少34家。
保利發展居榜首
其中，TOP10房企銷售額均值為1168.7億元，較上年下降32.3%；TOP11-30房企銷售額均值為302.2億元，較上年下降44.5%；TOP31-50房企銷售均值為135.7億元，較上年下降50.0%；TOP51-100房企銷售額均值為69.3億元，按年下降45.6%。
根據排行榜，銷售額三甲房企分別為保利發展(滬:600048)、中海地產以及綠城中國(03900)，銷售額分別為1,986億元、1,616億元、1,475.2億元。