滙豐放榜後獲唱好　摩通仲要因為3個原因　籲投資者沽恒生買獅王

滙豐（0005）於周三（31日）公布截至今年6月底止第二季業績。由於業績表現勝預期及上調財務指引，滙豐獲多間大行唱好，其中摩根士丹利及高盛分別將目標價調高至78.4元及84元。



大摩指出目前滙豐估值為有形資產淨值 （TNAV）約1倍﹑有形股本回報率約14.2%，股息回報率約8厘，可為股價帶來充足支持。大摩進一步指出，滙豐上季淨利息收入較預期高出3%，其他收入更高於預期7%，可是預期信貸損失（ECL）卻較預期低，因此將滙豐全年業績預測調高5%。同時滙豐宣布新一輪回購金額為30億美元，較預期的20億美元高。

大摩又預期計及特別息，滙豐全年派息0.85美元。同時預料滙豐在明年及2026年分別向股東派發股息0.66美元及0.74美元。

高盛指滙豐股息達7厘

另一大行高盛則指出，上季滙豐收入及預期信貸損失表現均優於預期，並且調高滙豐全年銀行業務淨利息收入預測，以反映正就滙豐增加利率對沖進行分析。隨著淨利息收入對息口變動的敏感度降低，預料利率每降低100點對滙豐淨利息收入的減幅，由27億美元降至20億美元。

高盛調高滙豐從2024至2026年的盈利預測，調高幅度分別為1%﹑8%及6%，目標價則上調4%至84元。高店又指出以滙豐現價計算，股息回報率為7厘，股份回購可帶來相當於5%至6%資本回報，令到滙豐的總回報增加至12%至13%。高盛續予滙豐「買入」評級。

摩通以三大理由講解沽恒生買滙豐

摩通建議投資者在未來6個月，作出「沽恒生（0011）﹑買滙豐」投資策略。首先摩通指出滙豐在上季業績勝預期，恒生則僅符合預期。其次是滙豐及恒生均受到香港房地產市場，導致不良貸款率增加。可是香港商業房地產貸款佔恒生總貸款比率16%，佔滙豐的比率約為4%。因應風險增加，會局限制恒生回購力度，而回購則是恒生上半年股價跑出的原因。

摩通又指出相比之下滙豐能給予清晰且可觀的財務指引，反而恒生保持沉默。摩通指出滙豐管理層的信心來自淨息差的管理理想，令其資本回報率前景清晰。就滙豐具更高股本回報率，但滙豐在明年度的市賬率仍較恒生有22%折讓。摩通料折讓幅度或會在今年內收窄，甚至在明年公布業績前逆轉。

摩通予滙豐目標價為83元，投資評級為「增持」，另予恒生目標價為104元，投資評級為中性。