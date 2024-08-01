美利酒店母企海港企業虧損降至800萬元　徵房租稅致行業額外負擔

經營香港美利酒店、馬哥孛羅香港酒店的海港企業（0051）公布，中期虧損收窄，由去年同期蝕1200萬元，收窄至800萬元，若撇除投資物業重估虧損淨額，基礎淨盈利7,400萬元，去年同期蝕7,500萬元。不派息。



公司指，本港酒店業和零售業的復蘇路途崎嶇不平、零售銷售疲弱。明年擬徵酒店房租稅，預期會為仍處復蘇階段的酒店經營者造成額外負擔。

公司指，本港的入境旅遊復蘇進度緩慢。第一季呈現出顯著增長主要是2023年年初邊境剛重開後錄得的基數偏低所致。匯率走勢不利、全球經濟吹逆風、航班運力不足及區域競爭加劇等主要挑戰繼續窒礙香港旅遊經濟的復蘇步伐。

（美利酒店圖片）

匯率因素致市民外遊

出境旅遊的恢復情况與入境旅遊有着明顯差距。許多香港居民趁現時人民幣和日圓走弱到中國內地和日本旅行，導致出境旅遊增加。而受到旅遊模式轉變影響，零售銷售自三月以來一直呈負增長。酒店業界的預訂量和房價均下降。酒店經營者和零售商正力圖在復蘇階段維持服務質素，惟營運方面深受人才短缺問題困擾，連業內的成功企業也對擴充業務持審慎態度。

在中國內地，經濟增長乏力和消費意欲低迷持續影響國內旅遊。酒店市場經歷連續三個季度的強勁表現後，在去年第四季開始轉弱。不同地區和城市的復蘇程度仍然不均。愈來愈多國家給予中國內地旅客免簽證待遇，惟出境旅客往往遠超過入境旅客， 因此亦給業界帶來挑戰。

展望方面，本港旅遊業和零售業仍然面對經濟和地緣政治不利因素及消費模式轉變所帶來的困境。建議中的酒店房租稅擬於2025年1月1日起徵收，預期會為仍處復蘇階段的酒店經營者造成額外負擔。眼前縱有挑戰，集團仍會一如既往全力支持政府為鞏固香 港作為全球旅遊熱點而推行的舉措。