新地南京ifc商場開幕　共9層樓面面積逾百萬呎

新鴻基地產﹙0016﹚ 宣布，位於南京河西中央商務區核心位置的南京國金中心商場（南京ifc商場）日前正式開幕，為集團在中港第三度以ifc品牌塑造新商業地標。

集團指出，南京ifc商場共有九層，樓面面積超過10萬平方米﹙約107萬呎﹚，匯聚眾多頂級奢侈品牌旗艦店，多間旗艦店的空間設計更創下全球或亞洲之首，部分旗艦店規模亦創全國或江蘇省最大。其中，Chanel全亞洲唯一擁有戶外空間的雙層旗艦店，擁有高級珠寶和腕錶展示區；Louis Vuitton最新設計風格的全國雙層旗艦店，特設生活藝術家具系列；Cartier江蘇省最大旗艦店，特別陳列高級珠寶系列作品及配飾包袋、香水及家居專區。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，新鴻基地產始終秉持「以心建家」的精神，以國際高標準和卓越的管理水準打造南京ifc商場，匯聚世界一流品牌，為南京市新增一個高端消費場所，為打造為國際消費中心城市而努力。他又稱，集團相信南京ifc開業後，將成為繼上海ifc後長三角的又一商業新地標。

新鴻基地產執行董事郭基泓表示，集團全新打造的旗艦商業綜合發展項目南京ifc，是自新鴻基地產1998年於香港首創ifc品牌、2010 年成功打造上海ifc之後，第三度以ifc品牌塑造新商業地標。南京ifc商場以高端時尚為定位，匯聚168家殿堂級高端零售、時尚服飾、珠寶腕錶、知名餐飲集團開設的餐飲品牌等，其中包括多家亞洲以及全球旗艦店，另外三成品牌更是首次進駐南京，逾五成品牌首度進駐河西中央商務區，加上10家由知名餐飲集團開設的南京首店，這些餐飲集團旗下餐廳曾獲米其林或黑珍珠榮譽，全方位滿足追求精緻生活品味的客戶。