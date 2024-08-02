調查︰會計界全球經濟信心指數輕微上升

ACCA(特許公認會計師公會)和IMA(管理會計師協會)公布第二季《全球經濟狀況調查報告》，顯示全球經濟進一步改善，會計師和財會專業人士的信心指數在第二季輕微上升，高於調查開展以來的中位數，其他指數包括「資本支出」、「就業」和「新訂單」，也出現小幅上升。

各地第二季的信心指數存在顯著差異，西歐地區的信心再次錄得大幅增長，與歐羅區和英國經濟的持續復甦一致。亞太地區信心繼早前大幅上漲後繼續輕微上升，其中受全球經濟改善、製造業上升周期帶動，「新訂單」指數顯著增長。北美地區的信心則大幅下跌，美國地區跌幅尤其顯著。美國經濟在去年下半年表現強勢，現時增長步伐開始減慢，最新數據反映增長在未來數季有機會進一步放緩，而未來數月的通脹走勢至關重要，聯儲局在夏季後開始放鬆貨幣政策的可能性有所增加。

全球的財務總監(CFO)信心指數同樣在第二季度出現可觀增長，略高於歷史中位數，至於CFO的「資本支出」、「就業」和「新訂單」指數都錄得全面增長，令人鼓舞，現時的關鍵指標反映全球經濟表現不俗。

報告顯示，反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」在最近一個季度有所紓緩，「融資問題」和「確保及時收付的問題」同樣未見太大風險。同時，第二季全球對營運成本的憂慮略有緩解，但仍較歷史中位數高。從區域而言，西歐的成本壓力有所減輕，但亞太、北美和中東地區的成本壓力基本上維持不變，各國央行應在制定或考慮實施貨幣寬鬆政策時保持謹慎。

報告又指，儘管北美和美國地區指數的下跌值得關注，但西歐和亞太地區經濟的進一步復甦跡象令人鼓舞，當中中國經濟在房地產市場問題持續下出現復甦，情況大幅改善。然而，儘管今年迄今全球經濟表現強勁，但許多重要的下行風險和挑戰仍然存在，特別是通脹黏性可能會限制央行貨幣寬鬆政策，而地緣政治和國內政治風險仍然很高，並將繼續帶來重大不確定性。