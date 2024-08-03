國泰︰本月在越南進行新一輪招聘　年內增飛往金邊航班｜東盟

國泰集團﹙0293﹚表示，行政總裁林紹波參與由特首李家超率領的高層代表團,拜訪東南亞國家聯盟(東盟)三國六天,包括老撾、柬埔寨和越南，突顯該地區對國泰不斷擴張的網絡，以及香港經濟發展的重要性。

國泰集團(包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運)目前飛往東盟共 17 個航點,每周營運逾 360 班航班,。其中，國泰航空與香港快運目前合共往返越南三個航點,包括河內、胡志明市和峴港。為了擴大在該國的業務,集團旗下低成本航空公司香港快運計劃於 2024 年第四季開辦往來富國島的新航線。

在今年初，超過 170 名越南籍機艙服務員加入了國泰航空的多元化團隊，可見越南市場對集團十分重要。同時亦顯示出國泰積極響應特區政府於 2023 年 10 月起擴大的輸入人才計劃(讓越南、老撾和尼泊爾的高技術專業人才來港工作)。國泰航空本月會在越南進行新一輪的招聘。

國泰又稱，在柬埔寨的行程中，林紹波與柬埔寨機場集團行政總裁Cyril Girot簽署合作備忘錄，以加強雙方的伙伴關係。根據備忘錄,國泰航空將於 2024 年 10 月 27 日起,把飛往金邊的航班數目從每週五班增至每天一班,足見集團對柬埔寨市場的信心和回應日益增長的乘客需求。