奧林匹克精神　有人嗤之以鼻？　想成事就不要放過自己｜知薇

最近巴黎奧運佔據了大部分媒體的注意力，除了賽事比分獎牌榜，也充分報道各選手的訪問評論。

知薇讀到德國跳水運動員巴塞爾，評論中國男子組合練俊傑和楊昊，以490分穩拿雙人10米跳臺金牌時（巴塞爾的組合只排第7），他說：「中國運動員住集體宿舍，3年見不到家人，每天12小時訓練，除了跳水什麽都不懂，沒有私人生活。而我們會和女友出去，吃冰淇淋、看展覽、見家人。」好像覺得中國運動員慘。他繼續反思問道：「難道這就是他們成為世界頂級的原因嗎？你希望過這樣的生活嗎？你願意為了金牌去嘗試那樣嗎？」聽上去仿佛很有思辨能力。他繼續說明：「在德國，拿一塊金牌獎金只有2萬歐（折合港幣17萬），值得我把整個人生都搭上去？對我來說，錢沒有那麽重要。」似乎還有很清晰的策略和人生觀。

在知薇看來，雖然尊重這位仁兄表達的權利，但絕不敢茍同他的觀點。奧林匹克精神本來就是「更高、更快、更強」，若沒有各國一代代運動員不斷刻苦訓練、不懈挑戰極限、和持續尋找突破，我們怎會不停見證新的世界記錄，不停對人類極限刷新認知？這些成就、進步和可能性，帶入每個領域和每個人的生活和工作，都是極有借鑒和啟發意義的。

人生掐頭去尾，有生產力的時段大約40年，但成事的高峰段或許只不過10-20年，而運動員出成績的最佳年份或更短（5-10年）。若用自己最黃金的歲月，集中精力訓練參賽，突破自己、拿到世界級名次、甚至打破紀錄，這不挺值得和有意義嗎？至於拍拖和吃冰淇淋，之後的年歲大把時間，慢慢來；更何況，不成事，只能冰淇淋；成了事，能吃米芝蓮。

我們普通人，要成就事情，道理一樣。

一、要把握最合適的window (窗口期）。比如考證，過了30歲，就沒有讀書時或剛工作時那麽容易，無論記憶力、體力還是專註度都跟不上；

二、要有拋下一切的勇氣和能力。對自己想達成的事，在心流狀態裏，去學習訓練規劃和執行，才容易成就；心散或貪心，都不可；

三、要不放過自己。一件事，沒做到一定的顆粒度，始終有瑕疵，問自己能否從1到0.1、從0.1到0.01，甚至0.001的細致，這也正是吃瓜群眾和武林高手的又細微又巨大的差別。

最後，想對德國的巴塞爾小哥說，人生的收獲都是換來的，沒有舍就沒有得。我們那些在最美好的年紀，把時間和自己完全交出來，為夢想而戰的健兒們，在不遠的將來，自然有美好的前路在等待他們。視野、拍拖、吃冰淇淋、看展覽、見家人，啥也不會耽誤，只會更高、更快、更強。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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