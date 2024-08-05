中電：若燃料價續降　港電費有機會相應調整　尋減少電壓驟降方法

中電（0002）今年上半年純利達到59.51億元，按年增長17.6%。派第二期中期股息每股63仙，與第一期中期息及去年同期股息相同。集團首席執行官蔣東強表示，中電維持穩定派息政策，倘若業務持續增長，股息也會跟隨調整。



電價方面，蔣東強指出，隨著國際燃料價格持續向下，截至8月，中電旗下中華電力的平均淨電價已較1月下調約2%。若國際燃料價格下半年維持跌勢，燃料費也會相應下調，淨電價亦有機會隨之調整。

中華電力上半年出現多次電壓驟降，蔣東強稱，電壓驟降有很多成因，最重要是如何找到相關原因，並找出方法減少電壓驟降出現的機會，而電壓驟降屬於0.1秒的變動，但電力供應仍然正常，惟客戶設備或會因此受損，希望能找出原因，減低電壓驟降影響。

內地業務聚焦可再生能源項目

澳洲業務上半年扭虧，蔣東強稱，由於價格較低的零售業務於上半年到期，所以澳洲零售業務價格得以調整，對澳洲業務有正面影響，但基於澳洲市場的競爭激烈，市場十分波動，故難以對前景作出預測。

內地業務方面，蔣東強表示，未來會繼續尋找優質的項目去投資，預期中期內地可再生能源項目的裝機容量可達5,000兆瓦至6,000兆瓦，主要集中於風能及太陽能。