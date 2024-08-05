日韓股市熔斷，跨境ETF全線飄綠，日經225ETF、納指科技ETF跌停

活久見啊，亞太股市週一全線暴跌，日韓股市雙雙出現熔斷，日經225指數暴跌近14%，跌破32000點，為2023年11月2日來首次，抹去2024年全部漲幅，年內下跌5.35%。日本交易所宣佈，日經225指數期貨交易第二次暫停。

韓國綜指大跌8%，韓國KOSPI指數下跌8%觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘。

ETF方面 ，日經225ETF、納指科技ETF、日本東證指數ETF、日經225ETF易方達跌停，日經ETF、亞太精選ETF逼近跌停。

從溢折率角度來看，市場也出現一定的恐慌情緒，多隻跨境ETF出現高折價。納斯達克指數ETF、納斯達克ETF和納指100ETF最新溢折率均為-5%。

消息面上，由於7月的非農數據爆雷式不及預期，上週五美股全線下挫。

美國勞工統計局（BLS）發佈數據顯示，美國7月非農就業人數增加11.4萬人，預估為增加17.5萬人，失業率出人意料地連續第四個月攀升至4.3%。

同時，芯片大廠英特爾宣佈近30年來首次停止派息並裁員1.5萬人。公司還將從2024年第四財季開始暫停派息，這也是1992年來頭一回。

受此影響，英特爾股價直接下跌27%，創至少1982年以來最大跌幅，美股三大指數齊跌，納斯達克一度跌幅超過3.5%。

今日日股開盤暴跌，日經225指數一度跌超13%，截至收盤，日經225指數收跌12.4%，報31506點，創下史上最大下跌點數，超越1987年10月黑色星期一的紀錄，日經225指數已抹去今年以來所有漲幅。

説實話，今日日股的回調幅度遠超小編的預料之外，僅僅是因為衰退交易，總感覺不至於單日暴跌12%。

消息面上巴菲特砍半拋售蘋果也對草木皆兵的市場有一定的衝擊。伯克希爾·哈撒韋2024年第二季度財報顯示，截至6月30日，股權投資的總公允價值中，72%集中在五大公司，分別是蘋果（842億美元）、美國銀行（411億美元）、美國運通（351億美元）、可口可樂（255億美元）和雪佛龍（186億美元）。

按照蘋果6月28日的收盤價210.62美元/股計算，伯克希爾今年二季度末持有3.998億股蘋果，相比一季度的7.894億股，降低了3.986億股，降幅高達49.9%。

巴菲特是在今年二季度賣蘋果，並不是這兩天的事，不能跟衰退交易強行聯繫到一起。反倒是巴菲特連續賣出美國銀行，背後的信號更值得關注。

自美國銀行公佈財報的次日，也即7月17日至8月1日的12個交易日中，巴菲特連續拋售美國銀行，總計賣出約9042萬股，合計拋售金額約38億美元。伯克希爾對美國銀行的持股比例總計下降了約8.8%。