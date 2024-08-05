美股日股歐股都暴跌｜一文看懂！巴菲特為啥從蘋果“大撤離”？

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​週末最重磅的消息莫過於，巴菲特減持蘋果近半。

股神的這一舉動也讓一些投資者擔憂，他是否對蘋果的增長故事缺乏信心？

受此影響，A股消費電子、蘋果概念等大跌，神宇股份跌超9%，東山精密跌超7%，工業富聯、立訊精密、領益智造跌超5%。

港股蘋果概念集體飄綠，丘鈦科技跌超5%，瑞聲科技跌超4%，比亞迪電子跌超3%。

平衡持倉風險？

今年以來，伯克希爾已經出售了5.05億股蘋果股票，一季度出售了1.15億股，二季度出售了3.9億股。

截至6月30日，伯克希爾持有的蘋果股票自今年年初以來減少了55.8%。

一直以來，蘋果都是巴菲特的第一大重倉股，且蘋果給他帶來了巨大的收益。

據媒體統計，自伯克希爾首次披露其投資以來，蘋果帶來的總回報率接近800%。

此次大幅減持也引發市場廣泛討論，市場猜測巴菲特減持蘋果的原因主要包括：

投資組合比重平衡、節税考慮、蘋果自身基本面、市場估值、宏觀經濟等因素。

有分析認為，

巴菲特減持蘋果是為了減少持倉過於集中的風險。

Integrity Asset Management的高級投資組合經理Joe Gilbert表示：

“巴菲特減持蘋果股票完全是出於風險管理考慮。

如果對蘋果的長期生存能力有任何擔憂，巴菲特就會退出整個頭寸。與伯克希爾減持的其他股票頭寸類似，巴菲特持有大量未實現收益。”

CFRA的研究分析師Cathy Seifert表示：

“如果你持有如此大的倉位，你可以獲利，並降低一些集中風險。他們的投資組合仍然相當集中。”

税收影響？

值得注意的是，這也不是伯克希爾第一次減持蘋果股份。

在5月的年會上，伯克希爾就曾透露已在第一季度減持了13%的蘋果股份。

當時，巴菲特向投資者暗示，税收影響可能在此次出售中發揮了作用。

巴菲特指出，

如果美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，從而提高資本利得税，那麼今年“少量出售蘋果”將使伯克希爾的股東長期受益。

巴菲特還表示：

“除非發生重大事件，真正改變資本配置策略，否則我們將把蘋果作為我們最大的投資對象。”

“但在當前情況下，我完全不介意建立現金頭寸……當我看到股票市場上有哪些其他選擇，以及世界局勢的構成時，我們會發現它非常有吸引力。”

Edward Jones的分析師Jim Shanahan分析，巴菲特認為未來幾年資本利得税可能上漲，這是他可能出售部分持股的原因之一。

質疑AI前景？

近期，經過前期的快速上漲，AI故事開始受到市場質疑。

大型科技股在7月初創下歷史高點後紛紛下跌，納斯達克100指數成分股在此期間市值縮水逾3萬億美元。

英偉達、特斯拉的股價均下跌逾20%，蘋果股價也較歷史高點下跌超4%。

對於此次減持，Zacks Investment Management的Brian Mulberry表示，

伯克希爾可能和越來越多的投資者一樣，希望看到更多證據證明蘋果的人工智能投資將帶來收入增長，但並不相信這一增長速度足夠快。

而且，巴菲特拋售如此多蘋果股票的原因可能只是單純地認為其估值過高。

當伯克希爾開始買入蘋果股票時，蘋果股票的預期市盈率不到15倍。

截至7月中旬，蘋果的估值為33倍，比標普500指數高出11個百分點，兩者如此大的差距上一次出現還是在疫情和金融危機之後。

不過，儘管估值溢價，Mulberry認為，投資者持有蘋果股票仍然有意義。“他們的資產負債表狀況仍然健康，而且他們的盈利增長速度仍將快於大盤”。

Wedbush的分析師Dan Ives依然看好蘋果的品牌忠誠度和未來增長，他認為蘋果正處於一個重大升級週期的邊緣，這將推動2025年和2026年的收入增長。

他表示： “雖然有些人可能會將此解讀為信心擔憂，但蘋果剛剛度過了一個強勁的季度，未來將迎來大規模的AI驅動超級週期，我們認為現在還不是退出的時候。”

押注經濟走弱？

與此同時，市場對“經濟衰退”的擔憂情緒急劇上升，投資者們當前主要交易這一主線。

除了蘋果以外，巴菲特最近還

持續減倉第二大重倉股美國銀行

，自7月中旬以來已減持8.8%。

這也導致一些人猜測，

巴菲特並不認為這兩家公司存在任何問題，而是押注美國消費者和整體經濟將走弱。

Clearstead Advisors的高級董事總經理Jim Awad分析：

“巴菲特可能覺得我們即將陷入衰退，所以通過現在籌集資金，他以後將能夠以低價抄底這些公司。他可能嗅到了機會的氣息。

”

還會繼續減持嗎？

此外，如此大幅的減倉後，巴菲特是否會繼續減持，也是市場關注的一大問題。

對此，Edward Jones的分析師Jim Shanahan表示，

巴菲特在二季度大規模拋售蘋果股票表明他可能還沒有結束。

他指出：“我原本以為，讓他賣掉他在蘋果公司剩餘的股份真的很牽強，但現在看來，這已經不那麼牽強了。我現在認為清倉也不是不可能。”