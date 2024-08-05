美股日經指數災難暴跌｜半導體科技股雪崩　見證歷史！今夜不平靜

見證歷史了！

全球經濟進一步放緩的擔憂令交易員惴惴不安，週一亞太股市再度全線暴跌。

日經指數創下史上最大下跌點數，超越1987年10月黑色星期一的紀錄。

以科技股為主的中國台灣加權指數跌幅達8.35%，創下有史以來最差單日表現，較7月11日曆史最高點跌18.8%。台積電收跌9.75%，鴻海精密跌停。台灣證交所盤後召開記者會表示，目前無需採取市場穩定措施，必要時將採取穩定市場措施。

韓國綜合指數收盤大跌8.77%，盤中最大跌幅約為10%，一度觸及熔斷機制而暫停交易。三星電子、起亞汽車跌超10%，韓國科斯達克指數跌超11%。韓聯社報道，韓國將召開會議討論股市拋售問題。

今夜不平靜，美股股指期貨重挫，納指期貨跌5%，標普500指數期貨跌2.6%，道指期貨跌1.22%。

美股科技股盤前普跌，超微電腦跌近10%，英偉達跌逾8%，蘋果跌逾6%，美光科技跌逾5%。

美股金融股盤前下挫，美國銀行跌近6%，花旗集團跌逾5%，富國銀行跌逾4%，高盛跌逾3%。

富途控股發文稱：“尊敬的客户，由於美股夜盤上游系統異常，今日的夜盤時段已暫停交易。全部支持夜盤的友商均受影響，富途正在聯繫上游進行溝通。”

美國經濟畫風突變，非農數據爆冷，薩姆規則敲響衰退警鐘。摩根大通資產管理部首席全球策略師戴維·凱利表示，美國7月就業數據“過冷而令人不適”，美股可能面臨顯著回調。

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罕見暴跌，兩次熔斷

日本日經225指數和東證指數進入熊市，日經225指數收盤下跌4451.28點，跌幅12.4%，報31458.42點，已抹去今年以來所有漲幅。

日本東證指數跌12.23%，日本東證指數期貨交易日內第二次暫停，日經225波動率指數期貨日內二次因熔斷機制而暫停交易。

分析師認為，日本央行的鷹派政策預期是引發日本股市大幅下跌的主要原因。日本股市連續第三天下跌，日元和日本國債上漲，投資者押注日本央行還會繼續加息。

東京三菱UFJ資產管理公司首席基金經理石根清説:“我沒有預料到股市會下跌這麼多，這可能是暫時的，但日本股市正處於最糟糕的境地。”

Ortus Advisors Pte日本股票策略主管Andrew Jackson表示，"這看起來像是嚴重的被迫拋售，我可以想象，許多以平台為基礎的倉位結構公司正在積極降低風險，導致盲目拋售任何哪怕是稍微擁擠的股票。"

日本股市最大的擔憂是日元大幅升值，日元升值不僅影響套利收益，還可能改變投資者的行為。歷史上避險情緒增強時，投資者傾向於減少高風險投資，轉向避險資產如債券和黃金，這兩類資產也的確是近期表現比較好的兩類資產。

日元進一步走強，創1月初以來新高。

日本財務大臣鈴木俊一表示，正與日本央行及金融廳合作，密切監控市場。

儘管A股午後跌幅有所擴大，但今日在亞太市場多數暴跌的背景下，表現還算堅挺。

受外圍股市大跌帶動，多隻跨境ETF大跌，日經225ETF、納指科技ETF、亞太精選ETF、日本東證指數ETF、中韓半導體ETF跌超8%。

(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

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利空突襲？

股神二季度淨出售755億美元

週末，一則炸裂消息在全球投資界蔓延。

20年前那場互聯網大浪潮中，巴菲特遭遇了一場前所未有的危機。當時因為沒有購買互聯網股票而業績落後，在一年多的時間裏，被市場評論嘲笑為金融老古董。

在新千年來臨之時，巴菲特登上了著名週刊的封面人物，大標題是“沃倫，你怎麼了？”。封面文章裏寫道，巴菲特狠狠地摔了一個跟頭。

後來的事情大家都知道了，泡沫破裂後，網絡股股價一瀉千里，亞馬遜在當時一度也跌超95%，當面很多的公司如今已湮沒無聞。

20多年後的今天，這一次巴菲特再次選擇逆向而行。近日，巴菲特超預期大幅減持了蘋果公司股份，這無疑美股市場澆了一盆冷水，市場爭議達到了前所未有的高度。

回顧這筆鉅額交易，儘管巴菲特在這隻股票上獲利超千億美元，但過程也迂迴曲折。2016年，巴菲特投入67.47億美元，2018年總共投入360億美元，2018年底持有蘋果股份市值大約402億。

不過，這筆投資4年期間只賺了10%左右。當時蘋果公司營收下滑，iphone銷量也首次下降，市場情緒悲觀，股價也表現疲倦，自2015年高位回撤超30%。

在此期間，巴菲特並沒有選擇賣出，而是在股價低迷期持續堅守。幾年後，蘋果市值邁入3萬億美元，巴菲特持股市值也水漲船高，達到了1600億美元。

直到2023年底，巴菲特開始賣出手上的蘋果股份。2024上半年，巴菲特的蘋果持倉從9億股直接大幅減持到4億股，總計砍倉約5億股，按照200美元/股的均價計算，短短時間套現約1000億美元。截至目前，儘管巴菲特鉅額套現，但現在他持有的蘋果市值還有800多億美元左右。

巴菲特的這筆投資總共耗時7年，中間絕大部分時間不賺錢，最近3年，360億美元初始投資增值成至1600億美元的回報，而且這還沒有計算此前蘋果公司支付的股息，總計收益高達450%。

不過對於蘋果股價的上漲，不少市場人士認為更多是估值拔高，而非業績大幅增長驅動。

數據顯示，從2016年計算，蘋果公司7年時間淨利潤只翻了1倍，平均年化增長率只有10%。從數據可以看到，該公司業績增長並不快。但這7年蘋果股價卻翻了好幾倍，其中PE直接翻了3倍。

這其中得益於蘋果的回購和市場對估值的拔高，普通的業績增長速度卻產生了不平凡的投資回報。

對於巴菲特的減持，當下市場分歧也達到了前所未有的高度。一些投資者認為，這是美股幾大科技巨頭的頂部特徵，近期大量資金撤出美股。

儘管現在並沒有明顯的跡象，但一些數據則顯示有資金流出了美股。

根據截至上週五的高盛主經紀商業務紀錄數據，對沖基金連續第三週總體拋售全球股票，其中對北美股票的賣盤規模超過了買入其他地區股票的買盤。

此外，巴菲特手上現金也達到了罕見天量。旗下投資公司伯克希爾現金儲備再創新高，高達2769億美元(約合人民幣1.98萬億元)，一季度末為1890億美元。

2024年第二季度，股神大量減持了持有多年的第一、第二大持倉蘋果和美國銀行，短短一個季度淨賣出約755億美元的股票。這應該是從2007年至今過去十七年以來，巴菲特拋售股票最堅決快速的一個季度。

據不完全統計，從2022年10月1日開始，巴菲特連續7個季度成為股票的淨賣方，總計淨賣出約1300億美元的股票。

巴菲特大規模拋售蘋果股票的消息，在投資圈引發巨大關注。

投資大佬段永平認為，如果蘋果股價一直這麼堅挺，巴菲特賣完也不意外。段永平表示，自己沒有減持計劃。

一直看好美股這波人工智能浪潮的著名投資人但斌發文表示：看到“伯克希爾持有的蘋果股份從第一季度的7.89億股下降至約4億股，降幅接近50%”的新聞，減持一點不意外，但減持這麼多感覺還是有點吃驚。東方港灣的持倉中蘋果約佔我們組合的10%，就算看到巴老減持，我們也沒有跟隨減持的想法，因為人工智能時代，蘋果也是最受益的公司之一，蘋果16、蘋果17，人工智能手機出來後，出現新的增長級與增長空間的概率還是比較大的。

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大險資繼續出手！增持“宇宙行”

險資繼續入市，中國平安今年以來三次增持國有大行——工商銀行。

香港聯交所數據顯示，平安保險集團旗下平安資管以每股作價4.3378港元的價格，增持工商銀行H股股份1000萬股，耗資約4337.8萬港元；增持後持股數量約130.24億股，佔工商銀行H股比例約15%。

近兩個月，中國平安已多次增持工商銀行，其中6月份兩次增持總計耗資約1.9億港元。

今年以來，紅利指數累計上漲4%，同期滬深300跌2.56%，上證指數跌3.84%。

2024年險資是市場重要的邊際增量資金之一，持續加大對紅利股票的配置，其中主要投資於大盤龍頭、核心資產。

今年一季度數據顯示，險資加倉聚焦於各行業的大市值龍頭，包括貴州茅台、立訊精密、中國電信、浙商銀行等。

2024年以來險資舉牌熱情不減。據不完全統計，紫金保險舉牌華光環能，長城人壽舉牌無錫銀行、江南水務、城發環境、秦港股份(H)、贛粵高速。

行業方面，險資舉牌主要涉及公共事業，包括電力設備、銀行、環保、交通運輸等。從行業和個股特徵來看，被舉牌方具有高ROE、高分紅、高股息等特點。

據中保協披露不完全統計，2021-2023年，險資年度舉牌次數分別為1、6、14次，舉牌熱情有上升趨勢。

興業證券研報指出，年初以來，保險公司保費收入維持兩位數增長，支撐險資運用餘額Q1同比高增10.98%，且餘額增速創下2021年下半年以來新高；2024年一季度，險資對股票、基金持有市值增長超千億 ，達1162.74億。