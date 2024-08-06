環球股災｜日本財金官員今午開會商市場問題　瑞銀降日股目標價

日本股市今日（6日）大幅反彈，日經指數最新報34833點，升3,737點，收復周一（5日）跌幅逾80%。日圓兌美元則回落至145水平。對於近期日本及國際金融市場出現波動，日本央行發布的通知，日本財務省﹑央行及金融廳的官員將於東京時間下午3點舉行會議，討論國際市場問題。



另外日本首相岸田文雄指出，要冷靜判斷股市形勢，管理經濟時需與日本央行保持密切配合，隨著實際薪資恢復上漲，經濟繼續進入下一階段。

瑞銀料日央行將加息至1厘

經過近日股大跌，及日圓於短短一個月內抽升逾1成後，瑞銀調整日股及日圓目標。瑞銀投資銀行策略分析師James Malcolm指出，該行經濟團隊預料日央行在10月將政策利率上調至 0.5%。之後預計12 月和 1 月日本央行將按兵不動，以確保 2025 年的薪資談判將在春季談判中再次實現薪資高增長，隨後在 3 月將政策利率上調至0.75%，6月上調至1.0%。與市場定價和其他日本央行觀察人士相比，瑞銀新的政策利率上調預測依然更高、更快（偏鷹派）。瑞銀預期日本終期利率為1.0%，1%的實際GDP增長較難實現。

8月4日全球金融市場掀起一股風暴，日本股市首當其衝，日經225指數單日大跌12.4%。名古屋證券交易所的員工們正在觀看日本日經指數的顯示屏。（Reuters）

料年底時日圓兌美元處145

該行指出縱使外匯策略分析師認為，與大多數其他G10經濟體相比，日本央行的加息步伐仍比較緩慢，但對於日本央行來說，在數十年抗通縮失敗後，進入這一新模式仍是政策基調的巨變。在此背景下，同時考慮到瑞銀經濟團隊預計日本央行將於10月加息25個基點，2025年再加息2次，將年末美元兌日圓匯率預測從160.00下調至145.00，並將2025年底的預測從140.00下調至130.00。

該行認為，退出美元日圓套息交易行動才剛剛開始，但在短期內，該貨幣組合可能在夏季盤整，之後再次走低。下一個重大事件是美聯儲在9月開始降息。美元日圓套息交易的退出規模會有多大？日本的「基本平衡」（經常帳戶+外國直接投資淨額+股票資金流）一直非常穩定，債券資金流在過去一年中從購買外國資產轉向出售外國資產。因此，沒有其他因素能解釋與「公允價值」基本面指標的巨大偏離，這也說明瞭在風險偏好受到重大衝擊（迫使投資者去槓桿）或利差開始縮小時，套息交易面臨的巨大退出風險。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

降日股目標價

在匯率和GDP預測調整的同時，日本股票策略分析師下調了股指目標價位。目前預計2024年底TOPIX將達2800點（原為3000點），2025年底為3000點（原為3200點）。目前預計日經225指數在2024年底為39000點（原為42000點），2025年底為41000點（原為44000點）。