九置吳天海：零售環境持續疲弱　「復常還復常，市場還市場」

九龍倉置業（1997）公布，上半年基礎淨盈利增加2%；若計入投資物業重估減值淨額44.26億元，列帳應佔淨虧損10.52億元，派中期息0.64元，按年減少4.5%。



主席吳天海於業績發佈會上表示，零售業通關後未恢復過去的情況，市民生活雖然回復正常，但經濟情況只是局部恢復。疫情期間，香港市場定位明顯受到影響，訪港旅客只恢復到2018年水平的60%至70%，零售銷售額由疫後的復甦轉升為跌，「三高」包括利率高、匯率高及空缺高等問題，持續影響香港。

九置舉行業績發布會。（黃浩謙攝）

憂金融市場波動影響消費意欲

不過他指出，目前情況似乎有變，一旦匯率及利率高的問題，可以在未來半年至一年有改善，對業界有利好作用。然而金融市場波動影響消費意欲問題，他則希望可盡快回復正常。另一方面，人手短缺問題仍然嚴峻。

提到香港零售銷售額第二季同比跌雙位數，他稱，零售環境未如理想，雖然希望經濟情況可以復甦至疫情前，但生活復常與市場走勢並沒有直接關聯，指「復常還復常，市場還市場」。雖然市況比疫情時期為好，惟僅屬「比上不足，比下有餘」，與2018年比較仍有分別。

至於海港城表現，他形容與大市相約，個別租戶表現可能會較好，但整體第二季均有下跌。

另外，集團中期虧損主要來自物業重估。吳天海表示，以過去經驗旗下物業的估值傾向保守，集團上半年減值44億元，當中商場減值較高，主要是反映目前零售市況，如下半年零售銷售持續疲弱，不排除會繼續減值。

吳天海指，零售環境持續疲弱。（黃浩謙攝）

維持一貫派息政策

派息方面維持一貫政策，取決於核心基礎營利的表現，當中的65%用作派息，「根本係自動波，唔使調整」，預期未來收入趨向持平，大部分開支可以控制，唯有利息開支會否回落，需視乎美國聯儲局何時減息以及本港何時跟隨。

至於同業置地公司早前啓動「Tomorrow's CENTRAL」項目，將投資逾31億元，全面擴建及升級旗下置地廣場零售物業組合。此外，置地廣場多家現有奢侈品牌租戶，亦將額外投資約47億元於項目中設計。吳天海指，與品牌一直緊密合作，但形式未必是與十多個品牌一起「搞一場大龍鳳」，又笑言旗下商場平時有「調理身體，就唔使大維修」。