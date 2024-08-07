人行劏債牛　令農商行關注長債持倉風險　大行周一淨沽220億國債

內地債市今年牛市，國債價格高歌猛進，債息愈跌愈低，逼人行出招「劏債牛」。 外電消息，人民銀行江蘇省分行據報要求農商行關注長債持倉風險，並指示不要大規模增加債券倉位。周一爆發環球股債，同日按法國巴黎銀行引述官方數據稱，中國大型商業銀行本周一（5日）淨賣出規模達220億元人民幣的長期國債，為過去一星期單日平均值的10倍。



人行要求造市商上報持有長債的詳細資料

據彭博報道，人行江蘇省分行本周要求轄內農商行注意長債持倉風險，在國有大行賣出長債期間，不要大規模增加債券倉位，控制好持倉風險。另有消息透露，人行周一亦要求造市商上報持有長債的詳細資料，包括成交量和持倉情況等。

報道引述多名交易員表示，多家國有大行在周一下午持續大額賣出國債，除了10年期國債外，還包括30年期國債，令當日10年期活躍券孳息轉跌為升，漲逾3個基點至2.15厘。周二國債延續弱勢，10年和30年期國債期貨均創逾1個月最大盤中跌幅。

安永預料，今年內銀資產質素將受壓，為今年業績表現帶來不確定性。（視覺中國）

國有大行在周一下午持續大額賣出10年及30年期國債

法國巴黎銀行大中華外滙和利率策略主管王菊表示，隨着30年期國債孳息跌到2.5厘至3厘，屬央行合意區間以下，市場將視此為需要審慎的訊號。

過去幾個月，人行一方面致力於維持向上的殖利率曲線形態，另一方面又要確保利率低位以助力經濟復甦。在人行7月意外降息後，債牛再續動力，10年期國債活躍券殖利率過去兩周累計下行近14個基點，創近兩年連兩周最大跌幅。

7月初人行曾表示已與幾家機構簽訂中長期國債借入協議，可用規模達數千億元，且將視債券市場運行情況，持續借入並賣出國債。