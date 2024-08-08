摩通戴蒙料美經濟軟著陸機會介乎35%至40%　倘陷衰退亦可撐過去

摩根大通行政總裁戴蒙指出，美國經濟軟著陸可能性介乎35%至40%，經濟衰退是最有可能發生情況。



戴蒙指出縱使目前信用卡借款人違約率上升，目前美國並未陷入衰退。被問及會否改變2月以來市場對經濟衰退風險過於樂觀的看法時，則表示與此前預測大致相同，惟明言有很多不確定因素存在，包括地緣政治﹑赤字﹑量化緊縮等，有關因素都會引發市場恐慌。

戴蒙又指，由於未來在綠色經濟和軍事方面的支出，對於儲局能否將通脹降至2%目標「有點懷疑」。

摩根大通行政總裁戴蒙料美國經濟出現軟著陸機會約40%。 REUTERS/Evelyn Hockstein

雖然他預期美國會出現經濟衰退，但認為終能撐過去。他指出﹕「結果總是多樣性，我完全樂觀地認為，即使我們經歷溫和的衰退，甚至是一場更嚴重的衰退，我們也會沒事。當然，我非常同情那些失業的人。你不會希望經濟硬著陸的。」

魯賓尼稱市場人士對衰退過份感到緊張

另一方面，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼認為，市場對聯儲局將因經濟「硬着陸」而大刀闊斧減息的預期，過於悲觀。

他接受外電訪問時表示，一些重要證據表明經濟有所放緩，但不認為數據表明會很快出現「硬着陸」，如果說有什麼不同的話，那就是經濟中確實存在一些偏強的方面。

魯賓尼指，市場人,士對美國經濟出現硬著陸的預期，屬過於悲觀。（路透社）

美國上周數據顯示當地就業市場大幅放緩後，投資者預測聯儲局年內將減息約1厘。魯賓尼稱，雖然市場對經濟衰退感到緊張，但之前對大幅減息的判斷一直都有問題，市場對於經濟狀況和聯儲局行動的判斷常常錯誤。