環球股災｜摩通料75%套息交易已平倉　套息交易不具吸引力

日本央行貨幣政策態度轉趨鷹派，以及美國多項經濟數據不及預期，觸發投資者進行日圓拆倉潮。摩根大通指出從全球套息籃子即期部份表明，75%套息交易已被平倉，縱使這並非是個完全可靠的指標。



報告指出自今年5月以來，G10﹑新興市場及全球套息籃子不斷下跌，跌幅約10%，將今年內回報悉數蒸發，並大幅削減自2022年底以來的回報。

報告指出雖然8月份全球央行舉行政策會議較少，窗口可能有利套息交易重新定價。惟美國大選及美債息下降前景，中﹑長期而言套息交易策略不具備吸引力。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

彭博指對沖基金已撤回部份日圓好倉

另一方面，《彭博》報道對沖基金似乎已從空前看好日圓的押注中回撤，但仍在支付高價對沖當前價位頭寸的風險，表明圍繞日圓下一步走向的不確定性增加。

野村國際駐倫敦外匯期權交易全球主管Ruchir Sharma稱，日本央行副行長內田真一周三發表的鴿派言論推動對沖未來一個月日圓漲勢的相對成本降低了約三分之一。但他說，值得注意的是接近遠期市場水平的對沖成本仍然很高，即使日圓本身在下跌。

內田真一承諾不會在市場不穩定時加息，這是在日圓近來飆升助推日本金融市場出現歷史性動盪後，發出的強烈鴿派信號。

「市場對買入1個月期日圓看漲期權與賣出1個月期日圓看跌期權所支付的溢價進行了大幅向下重新定價，」 Sharma說。「短線資金在過去48小時裡相當活躍，但企業和長線資金保持觀望，等待市場更加穩定後再入市。」