太古中期經常性基本溢利跌2%至47.6億元　A股派息1.25元

太古（A股 0019）（B股 0087）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為39.14億元，按年跌7%，基本溢利55.76億元，持平，經常性基本溢利按年跌2%至47.62億元。A股每股派1.25元，B股每股派0.25元，均增加4%。



期內收益395.63億元，按年減少23%，營業溢利按年跌3%至49.45億元。期內投資物業公平值虧損8.4億元。

債務總額為634.79億元，跌5%。

料業務受市場波動等因素影響

公司主席白德利於業績報告內指出，對今年首6個月的表現感到滿意，業績清楚反映了集團業務的整體實力。同時指出於期內取得穩健的財務業績，尤其是在面對艱難的經營環境，及對比於去年下半年出售美國太古可口可樂後所帶來的影響。航空部門繼續成為帶動今年上半年基本溢利的主要動力，國泰集團受惠於殷切的旅遊及貨運服務需求，以及港機集團的外勤維修服務繼續復甦及發動機大修服務增長。集團的飲料部門表現平穩，而地產部門在不利因素增加的情況下仍表現良好。

他又表示在未來6個月，公司表現將繼續受到市場波動、經濟放緩及全球的不確定性因素所影響。但公司穩健的資產負債表、審慎的管理及長期投資策略，促使他對各個核心市場的業務前景均充滿信心。

香港太古集團主席白德利表示，對公司未來各核心市場業務前景充滿信心。

漸進派息回報股東

公司指出繼續透過行使漸進式的股息政策，聚焦實現價值，為股東帶來更大的回報。回購金額最高為60億元的股份回購計劃，繼續為股東帶來更大的回報。除非根據該計劃的條款提早終止，否則計劃將持續到2025年5月舉行的公司股東周年大會結束為止。

公司又表示將在2024年下半年，繼續發揮優勢。公司業務狀況良好，足以應對眼前的任何困境及經濟挑戰，而投資於核心市場的長遠焦點仍保持不變。公司亦將繼續尋找投資於大灣區的機會，並於今年6月與深圳市政府簽署諒解備忘錄，凸顯了公司進一步擴展在大灣區業務的承諾。 太古地產（1972）將繼續專注實現其投資及發展計劃，並加強現有的零售及辦公樓組合。儘管香港市場的前景仍充滿挑戰，預期中國內地的零售需求將維持堅穩。