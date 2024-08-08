否認擬將逾半PC生產遷離內地報道　HP惠普︰堅定不移在華發展

個人電腦﹙PC﹚生產商HP惠普據報正與供應商商談，在未來2至3年將逾半個人電腦生產手搬離內地，又指出公司的內部目標是最終將70%的手提電腦生產遷出內地。不過公司指出有關報道不實，強調內地是公司全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環，將堅定不移地致力在內地運營與發展。



《日經亞洲》報道，惠普計劃將相關生產主要轉移至泰國，至少5間惠普供應商正在泰國建設新生產設施或倉儲中心，另外兩間供應商正應惠普的要求從年初以來提高在泰國的產能。另外，惠普計劃在當地招募200名工程師和管理人員。

報道指，惠普幾位高級管理層在內部會談中強調東南亞和中東地區的新興商機，同時提到若將生產集中在內地，會有較高的地緣政治風險。

正優化策略提升供應鏈韌性

不過公司指出相關報道不實，強調中國是惠普全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環，將堅定不移地致力在中國的運營與發展。

惠普表示，在中國公司的PC製造業務依然保持着舉足輕重的地位，為全球市場提供高質量的產品和服務。為進一步提升供應鏈的韌性，公司正積極優化策略，增強靈活性，以更好地服務全球客戶，滿足多樣化需求。