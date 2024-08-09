日圓反彈　7月利差交易萎縮　IIF指影響新興市場本幣債券表現

國際金融協會（IIF）數據顯示，7月非居民向新興市場股票和債券投資組合投入365億元（美元‧下同），創1月以來最大流入規模。IIF稱美國減息前景進一步提振新興市場資產的前景。不過日圓反彈卻促使利差交易萎縮，繼而影響新興市場本幣債券表現。



數據顯示，上個月淨流入新興市場投資組合的資金中，債券發行佔大部分，總額達294億元。另有71億元流入股票投資組合。總流入規模是6月172億元流入量的兩倍多，較去年7月高出46億元。

內地投資組合錄47億美元淨流出。（資料圖片）

7月內地錄47億元淨流出

根據數據，7月成為11月以來第8個出現資金流入的月份。中國的投資組合7月流出47億元，其中股票流出9億元，債券流出38億元。不過亞洲仍錄得210億元的淨流入。新興歐洲、非洲和中東以及拉丁美洲分別流入62億元、53億元和40億元。

IIF指出，7月債券表現強勁的驅動因素是新債發行，其中主要是南韓、土耳其和墨西哥。利差交易萎縮則很可能影響本幣債券表現，因為作為主要融資貨幣的日圓反彈。然而，美國收益率下降的前景，對新興市場資產來說是一個利好因素。隨着全球通脹率呈下降趨勢，許多新興市場國家的央行可能也會找到放寬貨幣政策的空間。這種潛在的轉變可能有助於穩定新興市場貨幣，支持經濟增長。