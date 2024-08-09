香港7月中小企業務收益動向指數升至41.8　惟飲食業指數跌至31.4

政府統計處今日（9日）發表7月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。



政府指出，中小企業務收益的現時動向指數從6月在收縮區域的41.4上升，至7月的41.8，而未來1個月（即今年8月）的業務收益展望動向指數為45.4。按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但一些統計調查涵蓋的行業的相關指數在7月較上月有所上升，特別是商用服務業（從44.5上升至48.2）及進出口貿易業（從42.9上升至45.1）。

飲食業業務收益的動向指數7月為31.4，較6月的33.3回落，展望為39.9。地產業保持在44，展望為47.8。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從6月的44.1上升至7月的44.8，而未來1個月（即今年8月）的新訂單展望動向指數為46.5。

統計處指出7月飲食業收益動向指數回落至31.4。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府指中央惠港措施支持經濟增長

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在7月略為改善，儘管不同行業表現不一。中小企對未來1個月業務情況的整體預期減弱。整體就業情況偏軟。

發言人補充，雖然環球經濟的各項不確定性會影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。