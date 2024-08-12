澳門擬將換錢黨刑事化最高判5年　濠賭股紛紛下挫　銀娛跌近半成

澳門政府向澳門立法會提交《打擊非法賭博犯罪法》法案新文本，據澳門傳媒報道當局將建議「換錢黨」在娛樂場範圍內兌錢行為刑事化。受到有關消息拖累，濠賭股今日全面受壓。不過大行瑞銀卻認為，或會令提取現金更加不便，惟對優質中場需求帶來輕微影響。



據《力報》報道，為打擊澳門「換錢黨」亂象，正在立法會審議的《打擊非法賭博犯罪法》新文本建譏「換錢黨」在娛樂場的兌換行為刑事，最高可判監5年。

若在娛樂場外不涉及供博彩的換錢業務行為，則以金融法律處以行政罰款。即使在娛樂場範圍外，只要經搜證涉及博彩兌換，亦列作刑事。

報道又指，法案建議酒店和商場範圍均屬娛樂場附屬相鄰設施，視為娛樂場範圍，在有關範圍內換錢會被推定為博彩用途的兌換，可判1個月至5年，其中法案只有寫最高5年。

澳門賭業股全線下挫，銀河跌近半成。（路透社）

委員會主席陳澤武引述政府解釋按現行刑法最低1個月，因此毋須寫入法律。對於向換錢黨換錢人士的行為則不受處罰，但並沒有寫入法案，陳澤武引述政府解釋這與法案內為賭博借高利貸人士不受罰規定相同。

受到有關消息拖累，銀娛（0027）跌4.7%﹑金沙（1928）跌3.9%﹑永利（1128）跌3.3%﹑澳博（0880）跌2%，美高梅（2282）跌3.5%。

瑞銀料對賭股優質中場影響輕微

大行瑞銀則指出，這一決定是在澳門和內地最近協調打擊非法換錢黨之後所作出。該法案將於年底前在當地立法會進行二讀及最後一次審議。

該行預期會令提取現金更不便，可是對優質中場需求影響輕微，同時澳門提供合法的現金提取渠道，影響將會減輕。