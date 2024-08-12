友和購捷成集團旗下J SELECT　代價最多442萬　擬中港開3至5家店

友和集團(2347)公布，收購捷成集團全資附屬公司捷成消費品旗下的高端零售業務J SELECT，根據資產收購協議，交易包括商標及相關知識產權、位於將軍澳Popcorn的實體店及相關裝修、涵蓋60萬名註冊會員的龐大會員數據庫、J SELECT線上平台、品牌擁有及管理的社交媒體賬戶、品牌持有的全部存貨，以及商譽及其他無形資產。

收購資產的代價為不超過442萬元，將通過不超過290萬元的現金，以及向捷成集團配發151.6萬股代價股份撥付，每股發行價1元。待交易完成後，J SELECT將成為友和的全資附屬公司，而捷成集團將成為友和的股東。

J SELECT品牌為香港一家成熟的全球高端生活時尚品牌零售商，同時開展線上及線下業務。

友和主席兼行政總裁胡發枝表示，很高興宣布收購J SELECT，此戰略舉措將釋放巨大潛力及推動公司取得更大的成功。公司正計劃透過在香港及內地開設三至五家新店拓展J SELECT。此外，J SELECT將整合至友和的商戶加盟業務，以強化其線上業務布局。公司亦很高興引進捷成集團成為集團的股東，支持未來的發展。