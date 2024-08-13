騰訊音樂次季經調整純利增22.5%　惟營收挫1.7%　美股盤前跌逾5%

騰訊音樂（1698）公佈第二季度業績，期內非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤18.7億元人幣（下同），按年增長22.5%。



公司港股全日收升4.7%，報53.5港元，不過業績發佈後，公司美股（美：TME）盤前現狠挫5.18%，報12.45美元。



公司期內非國際財務報告準則公司權益持有人應佔淨利潤18.7億元人幣（下同），按年增長22.5%。 （資料圖片）

總收入按年降1.7% 在線音樂訂閱收入漲近三成

公司總收入為71.6億元，按年降1.7%，主要由於社交娛樂服務和其他服務收入下降所致，部分被在線音樂服務收入的同比強勁增長所抵銷。公司在線音樂訂閱收入按年增長29.4%至37.4億元。在線音樂付費用戶數同比增長17.7%至1.17億，按季淨增350萬。

期內，公司毛利率從34.3%提升至42.0%，主要得益於音樂訂閱和廣告服務收入強勁增 長，以及原創內容逐漸增加。現金、現金等價物、定期存款和短期投資的合計餘額為350.3億元。

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，次季在線音樂服務繼續實現強勁增長，推動集團業績再創佳績。上半年，在線音樂付費用戶數淨增超過1,000 萬，同時單個付費用戶人均收入穩步攀升。