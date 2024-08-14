大摩策略師不預期美股將陷熊市　惟建議投資者轉買具防守能力股份

環球股市在上周初出現大幅下跌，其中日本股市受到日圓拆倉潮拖累，於8月5日單日下瀉逾12%，道指亦挫逾千點。其後日﹑美兩地股市回升，收復部份跌市失地。對於美股前景，摩根士丹利策略師Mike Wilson指出，縱使有季節性因素不利及經濟增長前景不明朗，限制股市在季內表現，惟相信美股發生全面暴跌機會很低。



他明言﹕「我發現很難想象我們會向那些高點突破回升……也不認為我們會完全崩潰並預示進入一個新的熊市。」

籲遠離羅素2000指數

Mike Wilson認為，交易員在上周大跌後餘悸猶存，因此不太可能出現大的崩盤。不過，仍然認為標指幾乎沒有上升空間，指標普今年已升逾13%，經濟增長放緩、盈利預期過於樂觀，及聯儲局「不願主動」減息，都為進一步上升帶來具挑戰性環境。預計標指將於5000點至5400點之間波動，相對標指周三收報5434點。

Wilson重申其觀點，鑒於儲局準備在9月放鬆政策，市場仍處於尾聲階段的周期，指「堅持高質量原則，偏重防禦而非增長」，重申買入防禦性股票的建議。另外，繼續敦促遠離小型股羅素2000指數，表示該指數上個月的升勢是假動作，源於投資者撤出上升的超級大型股並回補小型股的空頭頭寸。

花旗料科技股仍臨顯著壓力

另一方面，科技股走勢疲弱，即使納斯達克100指數已收復上周初以來的全部跌幅，但仍比7月歷史高位低約9%。花旗認為行業即使過去一個月遭遇拋售，但美國科技股仍然面對「顯著壓力」，主要因為投資者大多仍然維持好倉。

花旗策略師Chris Montagu表示，追蹤以科技股為主的納斯達克100指數的期貨好倉倉位，仍有價值約225億美元。因此，任何負面的經濟數據都會對這些好倉帶來巨大壓力，而這些倉位平均損失約7.6%，往後或會反過來放大短期內的任何下行走勢。