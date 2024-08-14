港股買賣兩閒成交額縮不足700億元 全日跌60點 騰訊放榜前低收
美股於周二（13日）高收，其中道指升408點，報39765點，納指升403點，報17183點。亞太區股市方面，日股今日（14日）早段升逾百點。
【16:33】港股反覆低收60點
港股反覆低收之餘，市場交投極為淡靜，成交額不足700億元。恒指收市報17113點，跌60點，國指跌24點，報6025點，科指跌33點，報3395點，成交額為680億元。
醫藥股低收，藥明康德（2359）跌4%，收市報33.25元，藥明生物（2269）跌4.3%，藥明合聯（2268）瀉6.7%，石藥（1093）跌0.5%，中生製藥（1177）升2.4%
內需及消費股方面，蒙牛（2319）跌1.7%，潤啤（0291）升1.7%，百威亞太（1876）無升跌。
汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.3%，蔚來（9866）升1.2%，小鵬（9868）升1.7%，比亞迪（1211）跌0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）跌1.7%，港交所（0388）跌1.2%。
科技股方面，阿里（9988）跌0.4%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌1.3%，小米（1810）跌0.2%。
【15:19】內地股市低收
內地股市低收，上證收市報2850點，跌17點，深成收市報8311點，跌98點，滬深300指數收市報3309點，跌25點，創業板指數收市報1584點，跌22點。
港股方面，恒指最新報17077點，跌96點。
【13:27】港股跌幅擴至94點
港股跌幅擴大至近百點，恒指最新報17080點，跌94點，國指跌37點，報6011點，科指跌39點，報3390點。
翰森製藥（3692）跌半成，報17.44元。
【12:35】港股半日跌62點
港股半日反覆下跌62點，中午收市報17111點，國指6023點，跌25點，科指跌27點，報3402點，成交額為356億元。
消費及內需股表現強勁，萬洲（0288）升6.1%﹑康師傅（0322）升2.2%﹑周大福（1929）及潤啤均升1.5%。
濠賭股走勢個別，金沙（1928）升2.5%，澳博（0880）升0.4%，永利（1128）跌0.2%，銀娛（0027）跌0.2%。
科技股方面，騰訊（0700）今日收市後公布業績，半日跌1.7%，報372.2元，阿里（9988）跌0.2%﹑美團（3690）跌1.2%﹑小米（1810）跌0.2%﹑京東（9618）升0.3%，網易（9999）跌3.7%。
醫藥股表現疲弱，翰森製藥（3692）跌4.1%，藥明生物（2269）跌3.9%，藥明康德（2359）跌3.6%﹑國藥（1099）跌2.2%。
【11:25】港股跌56點
港股跌幅擴大，恒指跌56點，報17117點，國指跌21點，報6027點，科指跌25點，報3404點。
網易（9999）挫4.3%。
醫藥股向下，翰森製藥（3692）跌4.2%，藥明生物（2269）跌3.5%，藥明康德（2359）跌3.3%，國藥（1099）跌3.3%。
【09:53】港股轉跌10點
港股轉跌，恒指最新報17164點，跌10點，國指最新報6048點，無升跌，科指跌6點，報3422點。
萬洲（0288）升6.3%，中生製藥（1177）升4.7%，百度（9888）升1.8%。
消費股方面，潤啤（0291）升1.7%，百威亞太（1876）升1.6%。
【09:25】港股高開59點
恒指高開59點，報17233點，國指升24點，報6074點，科指升17點，報3447點。
醫藥股今早高開，中生製藥（1177）高開4.4%，石藥（1093）升1.2%，藥明生物（2269）高開0.2%。
科技股方面，今日收市報公布第二季業績的騰訊（0700）平開，報378.6元，將於明日放榜的阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開1.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，友邦（1299）低開1.1%。
長和系方面，長建（1038）高開0.4%，電能（0006）高開0.5%，長實（1113）低開0.5%。