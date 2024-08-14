騰訊次季經調整純利按年升53%　遠勝預期　旗艦遊戲重振歸來

騰訊（0700）公佈今年第二季業績，上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利573.1億元（人民幣‧下同），按年增53%，勝於市場預期的486.7億元。公司權益持有人應佔盈利476.3億元，按年增82%。上季收入1611.2億元，較市場此前預測的1613.5億元略低。



具體而言，公司上季來自增值服務收入788.2億元，按年增6%；網絡廣告收入298.7億元，按年增19%；金融科技及企業服務收入504.4億元，按年增4%。

騰訊全日收挫1.3%，報373.8港元，全日成交額69.7億港元。

騰訊上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利573.1億元（人民幣‧下同），按年增53%。（資料圖片）

本土旗艦遊戲重振歸來 新發佈《地下城與勇士》激活數百萬IP粉絲

就公司王牌遊戲業務而言，期內本土市場遊戲收入恢復按年增長，增長9%至346億元。公司形容為重振了本土市場的旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》，兩者期內流水均恢復同比增長。而《地下城與勇士：起源》的成功發佈，更激活了數百萬的IP（知識產權）粉絲，且玩家留存情況良好，騰訊預計有望成為其下一款長青熱門遊戲。

國際市場遊戲收入就增長至139億元，按呈報及固定滙率計算，增幅均為 9%，國際市場遊戲總流水的增速顯著超過收入增速。

公司形容為重振了本土市場的旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》，兩者期內流水均恢復同比增長。（資料圖片）

騰訊視頻熱門電視劇建功 廣告收入按年大升19%

騰訊尤為指出，通過改編自閱文（0772）IP的自製電視劇，騰訊視頻實現了觀眾和付費會員數的顯著增長，上線多部熱門電視劇，帶動長視頻付費會員數按年增長13%至1.17億，《慶餘年第二季》及《與鳳行》位列今年上半年中國網絡視頻平台上播放量排名第一和第二。

此外，公司網絡廣告業績按年大升19%至299億元，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動，毛利率由去年同期的49%躍升至56%。且就第二季而言，該項收入也按季增長13%至299億元，主要由於春節假期後廣告活動出現季節性增長。

騰訊視頻實現了觀眾和付費會員數的顯著增長，上線多部熱門電視劇，帶動長視頻付費會員數按年增長13%至1.17億。（資料圖片）

自由現金流404億元 半年斥523億港元回購提高股東價值

截至今年6月底，公司現金淨額為718億元，較上季現金淨額925億元減少，騰訊解釋為本季回購股份及支付年度股息的現金流出所致，大部分資金由自由現金流提供，期內集團產生的自由現金流為404億元，僱員人數就有105,506名。

期內公司於聯交所以總代價約523億港元（未計開支）購回合共1.54億股股份，購回的股份其後已被註銷，公司指進行回購旨在長遠提高股東價值。