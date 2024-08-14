施永青指樓市影響香港前途　稱金管局有責任確保一定資金流入樓市

地產代理業界透過經民聯安排，於上周五（9日）金管局副總裁阮國恒會面，以反映銀行收緊按揭後市場所面對的實際困難，以及其對社會民生影響，促請金管局及時關心有關問題，並對銀行按揭政策作出適當指引，以維護香港金融市場穩定性。中原集團創辦施永青於旗下免費報章專欄內指出，房地產問題涉及不只是小眾利益，而是關係香港前途與市民命運。



施永青於專欄內指出，網上有言論認為，地產代理不應為了業界的利益，而去干預銀行的運作。樓價下跌，銀行收緊樓宇按揭，是十分合理的做法；沒有理由要銀行為了小眾利益，而去叫整個香港金融系統冒風險。

或許確有個別地產代理人士在陳述這個問題時，過分側重了業界的利益，以致引起了一些負面評論。然而，房地產問題涉及的可不只是小眾利益，而是關係到香港前途與市民的命運。

房地產是港人儲存財富主要工具

施永青進一步指出，房地產是港人儲存財富主要工具，亦是政府財政主要來源，以及金融系統奠基石，最終繫於樓價升跌，市場參與者可以先自行取捨而毋須政府干預。

他進一步指出本港物業買賣需要透過銀行提供貸款，認為銀行按揭取態扭曲市場供求關係。以樓價較2021年高峰回落逾25%，更多市民可以負擔得起，對剛性需求用家而言目前樓市應具有吸引力。可是價格的平衝作用卻未能正常顯示出來，與銀行拒絕放貸。

他指出樓價跌了，銀行按估價貸少一點，很正常，業界不應反對。但銀行不應以配額用完為由，拒絕向用家貸款。那金管局就有責任保持一定比例的資金，可以流入房地產市場，以確保房地產市場的流通能力。不動產一旦失去流通能力，價格是一定會下跌的。

若資金流入少樓價難維持

他認為銀行在沒必要情況下收緊流入房地產市場資金的話，無可避免會對自己也造成傷害。因為流入的資金少了，樓價就會維持不住，導致銀行之前接受的抵押品都出現貶值，變成資不抵債。這種情況還可以造成惡性循環，令社會進入通縮。金管局有必要給銀行指引，以確保金融系統不會因此而受到傷害。

他指出在金管局來不及行動前，香港的中資銀行應率先行動。他們不是一般的商業機構，而是國家機構，有責任為穩定香港的局面作出貢獻，市民對他們往往有更高的期望。