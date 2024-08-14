債市｜內地官媒指部份機構報價明顯偏離正常水平　擾亂債市秩序

內地債市相當熾熱，促使內地監管機構出手冷卻債市。據《彭博》引述消息指出，為避開監管措施限制，內地非銀行金融機構以溢價向非大行買入國債。報道指出監管措施可能無意中導致價格失真。

內地官媒指出，近期債券市場有部分機構存在報價明顯偏離正常水平等現象，存在擾亂債市秩序行為。



打擊違法行為促進市場長期穩定

由人民銀行主管的《金融時報》發文指，現時市場機構的公司治理及內控制度需不斷完善，市場上存在一些不規範現象，近期有部分機構存在借出債券交易帳戶、報價明顯偏離市場水平等現象。

報道又稱，金融管理部門打擊擾亂市場秩序的違法行為，有利規範市場運作，促進金融市場長期穩定，認為債市的規範及發展互相促進，不存在矛盾。

至於《彭博》則引述消息指出，保險公司等非銀行金融機構在買單報價指令中，特別注名不要大行作為交易對手，因為監管機構會要求有關大行記錄國債交易中對手信息。

報道引述消息指出投資者主要尋求購買7年期及10年期國債，且願意付出高於大行出價，通常較大行出售的國債的孳息率低0.1至0.25個基點，此舉會讓市場出現不明確。

投資者尋求避風港

報道指出當前事態發展，與內地監管機構出於金融穩定考慮讓債市降溫初衷背道而馳。在經濟增長低迷﹑投資者尋求避風港大背景下，監管機構限制債市需求遇上困難，同時亦表明調控措施或無意中導致價格失真妨礙交易。

人行上海分行要金融機構限制長期國債投資

另一方面，外電引述知情人士透露，人民銀行上海分部要求部分地方金融機構控制其對長期國債的投資。

知情人士稱，中國人民銀行上海分部在周二的會議上要求這些機構說明本身的國債交易。上海分部與這些機構進行一對一會談。

此外國家財政部今日成功發行的20年期特別國債，其加權平均中標利率為2.33%。 此次發行的中標利率較上一次發行時下降約11個基點，全場倍數為2.8。同日發行3年期及7年期國債加權平均中標利率分別為1.62%及1.9691%，全場倍數為3.21。