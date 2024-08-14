內房｜陳啟宗稱行業應由民企主導　惟監管須完善　料發展將更健康

恒隆集團（0010）榮譽董事長陳啟宗出席博鰲房地產論壇時指出，內地樓市發展應由民營企業主導，惟需要有完善監管。



陳啟宗指出，現在那些大企業都是國營，因為國資委對他們管得很好，國資委不讓他們瘋，他們要瘋也瘋不起來。但是民營的不是這樣，所以不認為房地產長遠應該由國家力量主導，還是希望民企主導。因為國家要做的事太多，應該做一些民營不能做、較長遠的事事情，包括科技發展等。他指出發展高新科技、高新製造業，是國家才能帶動，房地產並非高科技行業，應該由民營主導的行業，當然監管也必須要完善。

陳啟宗認為內地房地產行業應由民營主導。

料行業發展日益理性

他又稱，不相信香港的房地產商沒有內地的瘋子房地產商那麼貪，美國、新加坡都一樣，但制度上比較完善的話，那個貪就被法律、制度所管理，管住它，它就不成為問題。

陳啟宗表示，今天的房地產前路愈來愈理性，從錯誤中學習功課，監管的環境也在進步。作為做房地產的民企或國企，經過這一役後，將對房地產有一個比較理性健康的發展，是一大好事。房地產行業會繼續，而且會比較理性健康發展，預料大概不可能再賺太多的錢。但是要賺錢，應該還是有機會。

指市場調整有兩個方法

他指出今天房地產市場的難處，是幾十年延續下來。房地產市場那麼長久的發展，沒有一次大調整是不可能。同時指出房地產行業本身已是相當強循環性，但是不允許壞的企業破產，就產生以往幾十年這種很奇怪的現象。

陳啟宗稱，有兩種方法來做市場調整，一個是把小泡沫一個一個爆破，另一個方法就是不讓它爆破。但是最後會凝聚成一個大的泡沫，來一次大的爆破。以往中國30多年走過的道路正是這樣，不讓小泡沫破裂，就只能導致最後一次大的爆破，對經濟的影響就是極其大。