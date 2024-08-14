李澤鉅「親生仔」長江基建深夜宣布　預期獲准8.19倫交所第二上市

長江基建 （1038） 將赴英第二上市！該集團晚上發通告指出，已向英國金融市場行為監管局申請批准公司全部已發行股本於金融市場行為監管局正式上市名單內的權益股份（國際商業公司第二上市）類別上市，並已向倫敦證券交易所申請批准股份在倫敦證券交易所上市證券主板市場進行買賣。

長建又指，預期股份將於8月19日英國夏令時間上午8時正獲准上市。股份將同時在香港聯交所以股份代號「1038」及在倫敦證券交易所以股份代碼「CKI」進行買賣。

長建認為，除於香港聯交所上市外，公司在倫敦上市可讓其身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。就地域分佈而言，英國為集團最大市場，於2023年、2022年及2021年分別佔公司股東應佔溢利的35.7%、35.2%及29.1%。

通告續指，更改股份登記總處及股東名冊總冊存置地點，公司股份登記總處已更改為 Computershare Investor Services （Bermuda） Limited，公司股 東名冊總冊存置地點已更改為 Clarendon House， Church Street， Hamilton HM 11， Bermuda。香港中央證券登記將繼續作為公司香港股份登記分處。

長建成立於1996年，當年正是由李澤鉅親自開創，可謂是其「親生仔」，該股今年升勢凌厲，年初至今累升55%，完勝大市。該股現市值1,419億元，逼近母企長和﹙0001﹚1,581億元。