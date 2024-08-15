阿里及阿里健康跌逾2%　騰訊放榜後偏軟　港股全日跌4點

美國上月通脹數據符合市場人士預期，進一步加強投資者對聯儲局於下月議息會議憧憬，美股三大指數於周三（14日）悉數高收。道指升242點，報40008點，反映科技股走勢的納指則倒升4點收市。亞太區股市方面，日本股市於今日（15日）早段揚逾百點。匯市方面，美元兌日圓輕微回落，澳元兌美元則跌0.14%。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.19%，紐約期金升0.31%。



【16:23】港股全日跌4點

港股今日走勢繼續反覆，但成交卻較上日明顯增加。恒指收市報17109點，跌4點，國指升10點，報6035點，科指跌11點，報3384點，成交額為879億元。

阿里系今日表現疲弱，阿里（0241）跌3.7%，收市報2.89元，阿里（9988）跌2.4%，阿里影業（1060）則升1.4%。

騰訊（0700）公布業績後表現偏軟，收市報368.4元，跌1.4%，京東（9618）跌1.4%，百度（9888）跌1.2%，美團（3690）升0.3%，小米（1810）升2.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，友邦（1299）跌0.4%，港交所（0388）跌0.4%，渣打（2888）升1.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌3%﹑潤啤（0291）跌0.6%﹑蒙牛（2319）跌0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.8%﹑潤地（1109）跌0.4%﹑中海外（0688）跌0.5%。

【15:08】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2877點，升26點，深成指數收市報8370點，升59點，滬深300指數收市報3341點，升32點，創業板指數收市報1592點，升8點。

港股方面，恒指最新報17092點，跌21點。

【13:44】港股轉跌22點

港股走勢繼續反覆，恒指最新報17091點，跌22點，國指升4點，報6029點，科指跌18點，報3377點。

中生製藥（1177）升4.3%，網易（9999）升4%，小米（1810）升1.8%。

阿里系下跌，阿里（9988）跌2.9%，阿里健康（0241）跌5.3%。

中升（0881）跌5.3%。

【12:30】港股半日反覆升57點

港股半日走勢反覆，曾跌穿萬七點，中午收市報17171點，升57點，國指升36點，報6061點，科指升14點，報3409點，成交額為493億元。

科技股為今早市場人士焦點，已於周三公布業績的騰訊（0700），半日跌0.5%，報372元。阿里（9988）跌2.2%，美團（3690）升1.1%，小米（1810）升2.1%，京東（9618）跌1.3%。

長和系方面，長建（1038）跌0.8%，長和（0001）跌1%，長實（1113）升1%。

地產股方面，新世界發展（0017）跌0.6%﹑新地（0016）跌0.3%﹑恒地（0012）跌0.5%﹑嘉里（0683）升1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，港交所（0388）升0.5%。

【10:35】港股轉跌為升 聯通揚近3%

港股今早走勢反覆，一度跌穿17000點，其後轉升，最新報17224點，升111點。

騰訊（0700）收窄至0.5%，重上370元，報371.8元。

聯通（0762）升2.9%，招行（3968）升3.6%。

【09:46】港股跌幅收窄至55點

港股跌幅收窄，恒指最新報17057點，跌55點，國指跌18點，報6006點，科指跌31點，報3364點。

網易（9999）逆市升2.4%，中移動（0941）及中銀（2388）分別升0.2%。

【09:25】港股低開105點

恒指最新報17008點，低開105點，國指最新報5988點，低36開點，科指最新報3371點，低開23點。

騰訊（0700）季績較預期理想，但今早股價仍開2%，報3662元。將於今日收市後公布季績的阿里（9988）低開0.8%。其他科技股方面，美團（3690）低開0.2%，小米（1810）低開1.1%，京東（9618）低開0.2%。

長和系方面，長和（0001）高開0.1%﹑長實（1113）高開0.2%，將於下周一（19日）在倫敦第二上市的長建（1038）低開0.4%，電能（0006）低開0.9%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.2%﹑潤啤（0291）平開﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦（1299）低開0.5%﹑港交所（0388）低開0.8%。