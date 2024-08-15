聯想上季多賺38%至2.43億美元　非個人電腦收入佔比創歷史新高

聯想集團（0992）公佈截至6月底季度業績，期內權益持有人應佔溢利則增加38%至2.43億美元，主要受計算、基礎設施及服務的加速增長所帶動。



總收入就漲20%至154.47億美元，為過去兩年半以來首次錄得雙位數增長，研發費用按年增長6%，以支持關鍵人工智能創新的投資。公司股價半日揚升2.37%，報10.36元。



智能設備集團收入增11% 非個人電腦收入佔比創歷史新高

公司智能設備業務集團的收入及分部溢利分別增長11%及 27%，主要受惠於新產品、商業銷售復甦及需求轉向高附加值模式。聯想指，智能設備業務集團連續第四個季度錄得超越市場的增長，個人電腦及智能手機分部的高端產品銷售額分別增加21%及142%。

而創新不僅在個人電腦。非個人電腦銷售受智能手機收入的雙位數增長支持，目前佔智能設備業務集團收入的23%，且展望未來，現時非個人電腦分部已佔三大業務集團總收入的47%，創歷史新高，突顯集團早期推動混合式人工智能策略的成功，促使各業務集團實現雙位數增長。

受惠人工智能產品 基礎設施方案分部季收入首破30億美元

在基礎設施方案業務集團，銷售額增長65%，季度收入首次突破30億美元，主要受人工智能基礎設施產品的推出和人工智能圖形處理器的供應增加所帶動，而其復甦計劃亦有效減少分部損失，損失按年減少 2,300萬美元。

期內權益持有人應佔溢利則增加38%至2.43億美元。（資料圖片）

中國市場的收入按年增近21%

聯想指，集團第一財季在不同營運地區的收入錄得按年雙位數增長，在歐洲—中東—非洲，收入按年增長26%，得益於商用個人電腦的持續強勁增長及智能手機份額的大幅增長。

中國市場的收入增長於第一財政季度同比加速至21%。在亞太區（不包括中國）市場的收入按年增長20%，若不考慮本地貨幣兌美元的貶值，則增長28%，美洲市場的收入就增長15%。