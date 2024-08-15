佐丹奴中期少賺37%　派息8仙　上季已實施多項速效措施漸見成效

佐丹奴（0709）公布截至今年6月底中期業績，股東應佔溢利1.2億元，按年跌36.8%，每股基本盈利7.4仙。每股派息8仙，按年跌52.9%。公司擬維持現時派息政策，將營運業務所需以外的額外現金回饋予股東，中期股息每股派發8仙，派息率約108%，高於現時行業水平。



公司指出，若排除期內按股東要求召開股東特別大會而產生的一次性開支，以及去年同期南韓合營公司錄得一次性收入因素，純利下降幅度約為15%。

公司指出期內收入19.03億元，按年跌3.4%，其中大中華區收入按年跌5.1%，東南亞及澳洲地區收入上升6.7%，海灣阿拉伯國家合作委員會收入升0.6%。

公司指出期內大中華地區市場延續去年下半年跌勢，又指出過去公司策略著重透過提升價格及削減成本措施以提升盈利能力，對品牌﹑產品及市場營銷投資並不重大，導致大中華區收入按年下跌。

公司又指出期內毛利率按年上升0.2個百分點至58.9%，主要由於渠道組合變動所致，即批發貢獻減少。

第二季大中華收入跌幅收窄

公司亦指出，於今年第2季實施一系列速效措施，著重市場營銷﹑採購﹑店舖營運﹑庫存管理及線上業務提速。於實施有關計劃後，已開始見到正面成果。帶動期內大中華區收入按年下降幅度縮小至2.8%，相比第一季度下降12.8%大幅改善。

公司為了重新定位以實現增長，將推行名為「Beyond Boundaries （超越界限）」的5年策略，具體措施包括引入速效措施、重獲中國內地市場份額、建立數字先導銷售模式和重組品牌組合等，期望實現高單位到低雙位數的收入複合年均增長率（CAGR），並將利潤率恢復到歷史水平。