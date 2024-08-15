港鐵中期賺60億元增45%　派息42仙　未來12個月推東涌東站1期招標

港鐵（0066）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增長44.7%至60.44億元，中期息42仙。



公司指出期內經常性業務利潤為40.24億元，按年增加66.3%，物業發展利潤為17.4億元，按年增加137.7%。投資物業公允價值計量收益按年減少72.7%至2.8億元。

港鐵指出期內經常性業務受惠於本港鐵路服務及過境服務乘客量持續回升，及高鐵香港段服務表現強勁。同時指出物業發展利潤來自港島南岸第一期項「晉環」及第二期項目「揚海」，以及日出康城第十一期項目「凱柏峰」。

黃竹坑站港島南岸。

預料海盈山等項目下半年可入賬

港鐵指出，儘管經常性收入和利潤持續改善，但尤其是在全球經濟因各種挑戰和不確定因素而仍然波動的環境下，公司仍需要謹慎行事。將繼續實行審慎的財務管理，同時著力創新，實現卓越高效的營運 。視乎施工及銷售進度，公司預期在2024年下半年為「海盈山」(「港島南岸」第四期） 、「港島南岸」第五期、「朗賢峯」（何文田站第一期）、「瑜一」（何文田站第二期）和「凱柏峰」的物業發展利潤入帳。

港鐵又指出，視乎市場情況而定，預期或有可能在未來12個月內為東涌東站第一期項目招標。同時持續推進《鐵路發展策略 2014》下的多個新鐵路項目及協助政府在《香港主要運輸基建發展藍圖》中規劃的項目。公司亦表示開通悉尼地鐵城市及西南綫城市段的籌備工作已進入最後階段 - 深圳地鐵十三號綫一期的項目首通段計劃於今年內開通運營 。

白石角站｜港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成，預計今年年中提出土地發展和興建車站方案，明年展開城市規劃的法定程序。（余俊亮攝）

已提交白石角站發展潛力研究報告

截至2024年6月30日，港鐵有14個住宅物業項目，預計未來數年將為房屋市場提供約12,000個單位。公司指出亦繼續研究現有及未來鐵路沿綫其他地區的發展潛力，應政府邀請，在2024年上半年提交了有關擬建白石角站的發展潛力研究報告，並正在對重新規劃及發展紅磡站及其周邊鐵路設施用地的機會進行研究。