港鐵上半年商場新訂租金跌5.7%　高層：香港零售市場出現新常態

港鐵（0066）公布截至6月底止中期業績，期內股東應佔溢利為60.44億元，按年增44.7%，派中期息42仙。當中，集團在本港物業租賃及物業管理業務收入，按年升9.5%至25.45億元；在本港港鐵商場平均出租率為 99%，而新訂租金則錄得 5.7%的跌幅。



對此港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝解釋，商場租金下跌受港零售市場「新常態模式」影響，稱「尤其係北上消費，港鐵都好難避免呢樣嘢，我哋租金跌幅都唔算好多。」



港鐵指出期內收入292.71億元，按年增6.2%，經常性業務利潤為40.24億元，增66.3%；物業發展利潤為17.4億元，按年大增137.7%。投資物業公允價值收益2.8億元，跌72.7%。

港鐵上半年商場新訂租金跌5.7%。（夏家朗攝）

鄧智輝：香港零售市場出現新常態

港鐵指出，期內香港物業租賃及物業管理業務收入為25.45億元，按年升9.5%，主要來自「圍方」和「THESOUTHSIDE」兩個新商場於去年下半年開業後帶來新增收入。另邊廂，在本港港鐵的商場平均出租率為 99%，不過商場新訂租金則錄得 5.7%的跌幅。

對於商場新訂租金下跌，鄧智輝表示近年香港零售市場出現新常態模式，無論在商場營業時間上，還是消費地域上都出現改變。「尤其係北上消費，港鐵都好難避免呢樣嘢，我地跌幅都唔算好多」。他又預計，該趨勢在日後不會有大改變。「除非再次有新嘅新常態出現。」

集團表示會積極密切地留意市況，並會在合適的時候展開招標。（夏家朗攝）

合適時候再展開招標

至於在物業發展及方面，上半年本港物業發展錄得 17.22 億港元淨利潤，主要來自「晉環」、「揚海」（「港島南岸」第一期及第二期）和「凱柏峰」（「目出康城」第十一期）的利潤入帳。

展望未來，集團預期下半年為「海盈山」（「港島南岸」第四期）、「港島南岸」第五期、「朗賢峯」（何文田站第一期）、「瑜一」（何文田站第二期）和「凱柏峰」（「日出康城」第十一期）的物業發展利潤入帳。至於小蠔灣項目，集團表示目前工程正進行中，並以首批住戶於2030年入伙為目標。

被問到集團日後招標動向，集團表示會積極密切地留意市況，並會在合適的時候展開招標。