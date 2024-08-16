煤氣上半年純利跌16%　中期息維持12仙

中華煤氣（0003）公布中期業績，上半年股東應佔溢利30.4億元，按年跌15.9%，每股基本盈利16.3仙。營業額為274.96億元，按年跌5.8%。業務核心利潤上升2%至31.9億元，維持派中期息每股12仙不變。



本港燃氣業務方面，集團表示，受惠於旅遊和航空業復甦以及推廣環保燃氣設備應用，商業售氣量錄得顯著增長，抵銷酷熱天氣和離港消費對民用售氣量的影響。今年8月1日起上調煤氣收費，有助紓緩部分成本壓力。

期內，本港燃氣銷售量為14,932百萬兆焦耳（等值天然氣約4.3億立方米），與去年同期基本持平，而爐具銷售量則升1.4%。截至6月30日止，客戶數目約203萬戶，較去年底增加7,678戶。

內地城市燃氣業務方面，整體燃氣銷售量期內錄得可觀增幅，上升7%至186億立方米。燃氣客戶增加至逾4139萬戶，按年增長7.3%。

集團旗下港華智慧能源有限公司業務核心利潤增長強勁，其可再生能源業務的淨利潤大幅躍升，達1.64億元。集團預期，下半年在內地城市燃氣及天然氣業務將持續增長；可再生能源業務亦將隨著國家雙碳目標的推進而不斷拓展，下半年將會有更多新項目落成及帶來利潤提升。