彭博﹕內地電動車品牌於歐洲銷量跌　上月初起歐盟宣布加徵關稅

歐盟在7月5日對中國生產的電動車徵收新關稅，上月中國電動車在歐銷量放緩。據《彭博》引述Dataforce數據，內地汽車製造品牌上月在歐盟的電動車銷量按月下跌45%。



數據匯總了16個歐盟成員國的7月份銷量數字。不過在新關稅於7月5日生效前，汽車製造商加快速度向經銷商供應電動汽車，基數或較高。德國獨立汽車分析師Matthias Schmidt表示，今年6月，中國製造商為清空庫存作出了巨大努力。

自2019年起至今，多個內地品牌如名爵、比亞迪在歐洲銷售持續增長。按年比較，比亞迪7月在16個歐盟成員國市場的電動汽車銷量是去年同期三倍。Dataforce分析師Julian Litzinger表示，比亞迪銷量提升，抵銷了其他內地品牌銷量下滑的影響。

中國車・中國製汽車・中國電動車・中國汽車業・中國車業・關稅：2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

比亞迪於波蘭及匈牙利建廠

據Dataforce的數據，中資汽車品牌於7月在歐盟電動汽車市場的佔有率為8.5%，高於一年前的7.4%。雖然電動汽車在整個歐洲市場所佔比例仍相當小，但隨著燃油汽車逐漸被淘汰，電動汽車預計將佔主導地位。

報道指，比亞迪在歐洲的定價策略並沒有因為新關稅而改變。該公司8月6日將業務擴展到波蘭，表明公司在匈牙利建新工廠的同時，已準備好接受更高的關稅。