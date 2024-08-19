港交所提出限制上市公司獨董任期等建議　獲香港投資基金會力撐

港交所（0388）在今年6月中發出諮詢文件，以優化《企業管治守則》及修訂建議相關《上市規則》。今次諮詢文件是希望提升董事會效能。香港投資基金公會（HKIFA）表示全力支持有關措施，指出於獨立非執行董事（INED）任期以9年為限、INED不得同時出任多於6家上市發行人董事，以及委任首席INED，若3項建議未完全獲採納，其諮詢建議的有效性將大打折扣。



INED任期以9年為期限方面。HKIFA指出，其上限為國際上廣為接受和沿用的年期，於亞太地區地中，韓國和中國以6年任期為上限，新加坡則為9年，認為該期限確保董事會既能善用INED的專長及貢獻，亦能保持一定的獨立性。另一方面，令董事會可以持續有新血，和促進該會作全面及客觀的討論。

而INED不得同時出任多於6家上市發行人董事方面。HKIFA表示本港一直採用其原則，如港府民政事務局規定轄下諮詢及法定組織，不應委任非官方成員出任有關組織同一職位超過6年，同時不應同時擔任多於6個委員會的政府委任非官方成員職位。指出其原則與香港的情况相適應，行之有效。

委任首席INED方面。HKIFA表示，有意見指委任首席INED會形成分階級，HKIFA建議公司可安排INED輪流擔任首席，甚或讓2名INED出任聯席，但其重點在於確保INED對投資者持開放的態度。

建議大學等機構培訓獨董

另有上市公司經常指出缺乏合適的INED人選，HKIFA建議，大學和其他相關機構合作，提供有關課程培養INED。設立一個平台或於港交所網站上開設專欄，提供讓上市公司尋找人選，另一方面提供材料培育新一代INED。

HKIFA續指，「建議的措施在其他國際金融中心甚至區內市場均可實施，為什麼在香港推行就如此困難？」，更指若繼續維持現狀，香港與其他市場的差距將會越來越大，本港應該聚集討論「如何」去落實而不是「為什麼」。